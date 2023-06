Blaupunkt BB25 e BB50: le nuove boombox per gli amanti della musica

Blaupunkt, il famoso marchio tedesco di elettronica, ha lanciato in India due nuovi modelli di boombox: la BB25 e la BB50. Si tratta di altoparlanti portatili che offrono un suono potente e una batteria a lunga durata, ideali per ascoltare la musica in casa o all’aperto.

La BB25 è una boombox compatta e leggera, che pesa solo 1,2 kg e ha una dimensione di 30 x 12 x 13 cm. Ha una potenza di uscita di 10 W RMS e una batteria integrata da 2000 mAh, che garantisce fino a 6 ore di riproduzione musicale. La BB25 supporta la connessione Bluetooth 5.0, il lettore USB, la radio FM e l’ingresso AUX. Ha anche una torcia LED integrata, utile per le emergenze o le situazioni di scarsa illuminazione.

La BB50 è una boombox più grande e potente, che pesa 2,5 kg e ha una dimensione di 40 x 16 x 18 cm. Ha una potenza di uscita di 30 W RMS e una batteria integrata da 4000 mAh, che garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale.

La BB50 supporta la connessione Bluetooth 5.0, il lettore USB, la radio FM, l’ingresso AUX e il microfono wireless incluso nella confezione. Ha anche una funzione karaoke, che permette di cantare insieme alla musica e regolare il volume e l’eco del microfono. Entrambe le boombox sono dotate di un design robusto e resistente agli spruzzi d’acqua, con una maniglia per il trasporto e dei pulsanti per il controllo della riproduzione. Hanno anche una porta USB per ricaricare altri dispositivi come smartphone o tablet.

Le boombox Blaupunkt BB25 e BB50 sono disponibili sul sito ufficiale di Blaupunkt India e su Amazon.in, al prezzo di rispettivamente 3.999 e 6.999 rupie (pari a circa 44 e 78 euro). Si tratta di due prodotti interessanti per gli amanti della musica che cercano un altoparlante portatile di qualità e con diverse funzionalità.