Blackview MP200: ufficiale il miniPC con Intel Core i5-11400H

Blackview, il noto marchio tecnologico rinomato per i suoi smartphone corazzati, lo scorso anno ha lanciato il computer compatto MP60 Ultra, aprendo una nuova fase hardware della sua storia. A tale modello darà presto un seguito, attraverso il miniPC Blackview MP200, adatto alla maggior parte delle mansioni quotidiane di routine, grazie al suo chipset Intel.

Questo computer ha un design compatto (visto che misura 183,2 x 150 x 75,5 millimetri per 690 grammi) e leggero: poggia su un supporto antiscivolo e può essere tenuto anche in verticale. Tecnicamente, offre prestazioni elevate grazie al processore Intel Core i5-11400H di 11a generazione (4,5 GHz di clock frequency massima), sostenuto da 16 GB di RAM (ampliabili sino a 128 GB), con un SSD da 512 GB e il supporto per un hard disk fino a 2 TB.

La dissipazione del calore, molto silenziosa, con un volume di 39 decibel massimi che non disturberebbe il sonno di un bambino, fa affidamento su un heatpipe in rame, su una pasta termica, e su una ventola da 4.300 giri al minuto.

Blackview MP200 è pensato per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e intrattenimento in qualsiasi scenario. In tal senso si possono collegare fino a tre display 4K contemporaneamente grazie alle porte HDMI 2.0, DisplayPort e USB Type-C. L’utente può anche godersi un’esperienza audio coinvolgente con l’interfaccia TRRS HP/MIC da 3,5 mm. Blackview MP200 supporta il Wi-Fi 6 ultraveloce (sino a 10 Gbps), il Bluetooth 5.2 e la connessione LAN RJ45 da 1000 Mbps per garantire una connessione Gigabit stabile e veloce.

Inoltre, fanno parte dell’assortimento le Type-C, un jack audio e quattro porte USB 3.2 Gen 2 (di cui due davanti e due dietro). Risulta preinstallato Windows 11 Pro, che migliora notevolmente l’efficienza del prodotto, per una soluzione tecnica conveniente, fluida, efficiente e versatile per ogni esigenza. Nel caso non si volesse perdere l’occasione di acquistarlo, il miniPC MP200 di Blackview sarà disponibile dal 12 Giugno al prezzo di 657,64 euro su Aliexpress, con spedizione gratuita.