Beosound A5: ufficiale lo speaker di design con wireless e beamforming

Con un colpo a sorpresa, il brand danese B&O, meglio noto come Bang & Olufsen ha annunciato il nuovo speaker wireless Beosound A5, progettato all’insegna dello stile e della durevolezza.

In termini stilistici, la collaborazione col duo di designer italo-danese GamFratesi ha portato a prendere a esempio prodotti iconici del brand per stabilirne le peculiarità: ad esempio, le linee morbide sono mutuate dal Beolit 607 del 1961, mentre dai 800 e dal Beolit 1000, ideati tra fine anni ’60 e inizi anni ’70 sono presi i riferimenti alla rifinitura in teak. Le versioni estetiche del Beosound A5 tra cui si potrà scegliere sono due, ovvero Dark Oak (1.099 euro), con un alluminio nero antracite e impugnature e rivestimento in rovere scuro, e Nordic Weave (999 euro) che, ispirato all’estate scandinava, ha la maniglia in rovere chiaro, lo chassis in alluminio naturale con rivestimento in fibra anodizzata.

Impermeabile IP65 contro polvere e schizzi d’acqua, il Beosound A5 ha un approccio modulare per la riparazione e per l’aggiornamento: ciò avviene grazie alla piattaforma Mozart che consentirà di aggiornarne ad esempio la connettività per lo streaming e di implementare nuove funzioni, superando il normale ciclo di vita e potendosi adattare nel corso del tempo anche a più proprietari differenti, per una vera adesione all’economica circolare.

Tecnicamente, viene offerto un supporto a un palcoscenico audio molto ampio grazie ai trasduttori presenti che, pilotati da amplificatori di classe D, sono rappresentati da un woofer da 13,34 cm a 70W, da un paio di midrange da 5,08 centimetri a 70W e da 1 tweeter da 1,9 cm a 70W, per un array che assicura una risposta in frequenza tra 32 Hz e 23 kHz e, a un metro, una pressione sonora di 101 decibel.

La tecnologia beamforming permette di ottenere coinvolgimento e precisione nel direzionamento del suono anche con un solo speaker. Tuttavia, in ragione della funzione Proximity Pairing, basta avvicinare due speaker Beosound A5 per ottenere un suono stereo. In termini di connettività, sono presenti il supporto a Chromecast, AirPlay 2, Tidal Connect, Spotify Connect, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il controllo avviene mediante l’app Bang & Olufsen o i pulsanti a sfioramento. La batteria con cui il Beosound A5 è integrato offre sino a 12 ore di autonomia: da notare che il tettuccio dello speaker fa da piattaforma per la ricarica wireless.