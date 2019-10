AUKEY CB-UD4: lettore SD e microSD per smartphone e laptop

Gli smartphone moderni sono dotati di uno spazio di archiviazione sufficiente per installare giochi, vedere film, ascoltare musica e conservare le foto preferite. Tuttavia. può tornare utile certe volte avere uno spazio extra temporaneo e alcuni smartphone, ad esempio, non sono dotati dell’ingresso per la microSD.

La soluzione è un lettore esterno di schede, come ad esempio l’AUKEY CB-UD4. Consente, tramite un connettore USB-C, di connettersi a laptop (che presentano l’apposito ingresso) e agli smartphone (per chi avesse la presa microUSB, basta usare un adattatore che costa qualche euro). La confezione di acquisto include un manuale di istruzioni e anche la carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY CB-UD4: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto, è compatibile sia per computer portatili che per smartphone (o tablet). Il dispositivo è compatibile con SDXC, SDHC, SHSX, microSDXC, microSDHC e microSDSC e può leggere schede di memoria fino a 2 Terabyte. Il lettore di schede è interamente in lega di alluminio ed ABS per un peso totale di 14 grammi.

Con AUKEY CB-UD4 è possibile sia ampliare la memoria del proprio telefono temporaneamente (finché resterà attaccato allo smartphone), ma è anche possibile trasferire i file da un computer alla microSD, senza doverla inserire obbligatoriamente all’interno di un dispositivo e poi utilizzare un cavo USB.

È possibile inserire anche entrambe le memorie contemporaneamente. Da un punto di vista della portabilità non è il massimo: esistono delle chiavette che non sono dotate di cavo e che dunque occupano ancora meno spazio, tuttavia anche per un viaggio, o in un taschino, occupa il suo discreto spazio. Sicuramente, però, è molto più resistente rispetto a quelli più compatti: invece di essere spesso un millimetro, c’è uno spessore di 3-4 millimetri tra il bordo più esterno e gli intagli per l’inserimento della SD. Il prezzo di AUKEY CB-UD4 è di 15 euro.