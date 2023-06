Asus Zenbook S 13 OLED: in Italia il laptop più sottile ed ecologico al mondo

Asus ha lanciato sul mercato italiano il suo nuovo Zenbook S 13 OLED, un laptop da 13,3 pollici che vanta il primato di essere il più sottile al mondo nella sua categoria, con solo 1 centimetro di spessore e 1 kg di peso. Ma non solo: il prodotto si distingue anche per il suo impegno nella sostenibilità, utilizzando materiali riciclati, processi innovativi e standard di efficienza energetica.

Il design del Zenbook S 13 OLED è stato pensato per offrire la massima portabilità e resistenza, grazie alla lavorazione in CNC dell’alluminio e all’uso di un pannello OLED che riduce lo spessore del coperchio del 30%. Il touchpad è rivestito in vetro ultra sottile, che permette di abbassare del 25% lo spessore del piano tastiera. Il colore Basalt Grey presenta inoltre una finitura in ceramica al plasma, ottenuta con un processo esclusivo di Asus che utilizza acqua pura e non richiede sostanze chimiche nocive.

Questo trattamento conferisce all’alluminio maggiore durata, protezione dalla corrosione, gestione termica e durezza, oltre a renderlo completamente riciclabile. Il laptop è dotato anche di altri elementi ecologici, come la tastiera in lega di magnesio-alluminio riciclata, i tasti e gli speaker in plastica riciclata post consumo (di cui una parte proveniente dagli oceani), gli imballaggi certificati FSC Mix e l’elettronica priva di alogeni.

Il prodotto ha ottenuto la valutazione ambientale Epeat Gold e ha superato del 43% lo standard di efficienza Energy Star. Le prestazioni del Zenbook S 13 OLED non sono da meno: il laptop monta un chipset Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM LPDDR4X, una scheda grafica integrata Intel Iris Xe e un SSD PCIe da 512 GB. Lo schermo OLED offre una risoluzione Full HD, un rapporto schermo-corpo del 97%, una luminosità di 400 nit, un contrasto di 1.000.000:1 e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

La batteria da 67 Wh garantisce un’autonomia fino a 15 ore e supporta la ricarica rapida tramite USB-C. Il laptop dispone anche di una webcam HD con copertura integrata, una tastiera retroilluminata, due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Asus Zenbook S 13 OLED UX5304 è disponibile all’acquisto in Italia a 1.599 euro sullo shop online ufficiale dell’azienda o su Amazon. È possibile anche pagare in tre rate senza interessi da 533 euro ciascuna grazie alla partnership con Klarna.