Asus ROG Zephyrus G14 2023: il portatile gaming più potente e leggero del mercato

Il nuovo ROG Zephyrus G14 2023 è il portatile gaming più potente e leggero del mercato, grazie alla combinazione di un processore AMD Ryzen 9 5900HS, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 e un display da 14 pollici QHD a 165 Hz con tecnologia Adaptive Sync. Il tutto in un corpo di soli 1,7 kg e 17,9 mm di spessore, con una batteria da 76 Wh che garantisce fino a 10 ore di autonomia.

Previsto nei colori Moonlight White e Eclipse Gray, il ROG Zephyrus G14 2023 è anche un portatile dal design accattivante. Una delle attenzioni maggiori a questo notebook è stato conferito in tema di dissipazione del calore grazie a diversi escamotage. Ad esempio, il coperchio in alluminio presenta una pellicola prismatica che brilla da sotto il coperchio oppure 14.969 fori di precisione fresati a CNC. Il fondo è formato da un metallo perforato che agevola l’evacuazione del calore.

All’interno, la tecnologia 0dB Ambient Cooling rende il funzionamento del portatile leggero durante i carichi di lavoro più leggeri. Per il resto c’è il metallo liquido di Thermal Grizzly e una camera di vapore che, estesa sul 48,2% dei componenti che generano calore, al terminale di ottenere un surplus di potenza di 25 watt. C’è anche la cerniera ErgoLift che solleva leggermente il device per far circolare l’aria sotto la pancia del notebook.

Il display del G14 è un ROG Nebula HDR da 14 pollici in formato 16:10, con tecnologia IPS, risoluto in QHD+ (2.560 x 1.600 pixel), con refresh rate a 165 Hz, 600 nit di luminosità di picco, film antiriflesso, validazione Pantone, 3 ms di tempo di risposta, supporto all’NVIDIA G-Sync, color gamut DCI-P3 coperto al 100%. La sezione dedicata alle videochiamate conta su una webcam Full HD con infrarossi per Hello e un sistema audio, dal volume di 1.78 volte superiore al precedente modello, formato da 4 altoparlanti con surround virtuale a 5.1.2 canali, Smart Amplifier, supporto al Dolby Atmos e certificazione Hi-RES. Ci sono anche tre microfoni con AI noise cancelling.

La tastiera, ispirata a quella dei desktop, annovera la tecnologia Overstroke che si attiva più “a ogni battuta per una maggiore reattività“. Grazie ai tasti di scelta rapida ROG Armoury Crate è possibile avere a portata di mano il lancio delle app e delle funzioni più importanti per l’utente.

Il chipset a 8 core e 16 threads AMD Ryzen 9 7940HS da 5.2 GHz di clock massimo opera in coppia con la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop, provvista di 8 GB di memoria dedicata (GDDR6) e con 2.300 MHz a 125 watt grazie alla funzionalità ROG Boost. La RAM, che ha uno slot libero, è da 16 GB DDR5 a 4.800 MHz dual channel e può arrivare a 32 GB. Lo storage SSD NVMe M.2 con interfaccia PCIe 4.0 arriva a 1 TB. Le interfacce prevedono un lettore di microSD, due USB 3.2 Tipo-A, altrettante USB Type-C (una con power delivery e supporto DisplayPort 1.4).

La batteria del nuovo G14, da 76 Wh a 4 celle agli ioni di litio, si ricarica del 50% in mezzora grazie all’alimentatore da 240 watt. Le connettività sono Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Il prezzo, scontato rispetto a quello pieno (2.449 euro), è di 2.399 euro.