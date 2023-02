Asus annuncia i nuovi portatili Vivobook Go da 15,6 e 14 pollici

Ascolta questo articolo

Dopo quanto visto al CES 2023, il brand taiwanese Asus ha annunciato i portatili Vivobook Go 15 OLED (E1504F) e Vivobook Go 14 (E1404F), due nuove workstation leggere ma potenti grazie ai chipset AMD Ryzen 5 della serie 7000, versate anche nella comunicazione multimediale.

I nuovi Vivobook Go sono piuttosto maneggevoli, tanto che possono essere tenuti con una sola mano e facilmente posti nel proprio zaino per essere operativi ovunque si vada: ciò è merito dello chassis che, pur essendo spesso appena 17,9 mm e pesante soli 1,3 kg, non per questo è meno resistente, visto che i due terminali hanno superato difficili prove di resistenza (26 prove individuali secondo 12 metodiche di test) secondo i più recenti standard di resistenza militare MIL-STD-810H.

Lo stile è garantito da un’elegante quanto pratica presa d’aria a forma di V, dal motivo a strisce sul tasto d’Invio, e dal logo in rilievo. Il modello Vivobook Go 15 OLED presenta un display adatto ad affiancare i contenuti essendo in rapporto 16:9. Nello specifico si tratta di un OLED Nano Edge da 15,6 pollici risoluto in FullHD, molto reattivo con 0,2 ms come tempo di risposta, e attento ai colori: in tal senso, sono presenti la validazione Pantone, la precisione del colore elevate (Delta E < 2) e la copertura del 100% sul color gamut cinematografico DCI-P3. In quanto beneficiato dal pacchetto di lunga durata Asus OLED questo monitor usa la fotocamera ASUS AiSense che traccia lo sguardo dell’utente e, quando questi guarda altrove o si allontana, all’insegna della funzione dell’adaptive dimming, procede a ridurne la luminosità emessa.

Nel caso del modello Vivobook Go 14 è presente un pannello LCD IPS da 14 pollici, sempre con risoluzione FullHD, esteso sull‘83% di screen-to-body. Ambedue i modelli, quanto a schermo, promettono di non affaticare la vista, come da certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e l’anti-sfarfallio.

La videocamera di bordo, HD, migliora la nitidezza delle immagini via ASUS 3DNR mentre l’intelligenza artificiale, nel separare i rumori di fondo dal parlato, permette di sentire alla perfezione quel che dicono le persone anche negli ambienti più rumorosi. Combinando hardware e software il suono risulta chiaro e coinvolgente, stante l’implementazione delle tecnologie ASUS SonicMaster e DTS Audio Processing che elevano il volume riducendo nel contempo il rumore.

La cerniera lay-flat a 180° collega il corpo macchina sul quale campeggia una tastiera di dimensioni standard. Quest’ultima è la ASUS ErgoSense in cui lo spazio tra i tasti è di 19,05 mm, è presente un copritastiera da 0,2 mm, e i tasti – precisi nel rimbalzo – hanno una corsa di 1,4 mm. Volendo, è possibile optare anche per il numberpad virtuale (ASUS NumberPad 2.0) che compare nell’ampio touchpad. Le porte del corpo macchina comprendono tante possibilità per connettere ogni tipo di periferica si trovi sul posto di destinazione dell’utente. Nella scheda tecnica sono riportate una USB Type-C 3.2 di 1a generazione, una USB 3.2 Type-A di 1a generazione, una USB 2.0, un combo jack audio, e una HDMI (es. per connettere un altro schermo o un proiettore). Già beneficiati delle connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E i due portatili Vivobook Go hanno anche le ottimizzazioni, in stabilità e velocità, fornite dall’ASUS WiFi Master.

A “motorizzare” i due nuovi Vivobook Go 15 OLED (E1504F) e Vivobook Go 14 (E1404F) sono chipset che si spingono sino alle APU AMD Ryzen 5 serie 7000, potendo contare su configurazioni con 16 GB di RAM e storage SSD PCIe da 512 GB. L’autonomia viene fornita da batterie, da 50 o 42 Wh, caricabili rapidamente (60% della capacità in 49 min) mentre, per la sicurezza, entrano in gioco l’otturatore fisico per la webcam a 720p e lo scanner opzionale per le impronte digitali.

Lato software sono preinstallati un po’ di programmi proprietari. MyASUS fornisce un semplificato accesso ad aggiornamenti, ottimizzazione delle prestazioni, assistenza, etc, ScreenXpert 3 agevola la gestione multi-display, e GlideX aiuta invece nella condivisione dello schermo tra più dispositivi.