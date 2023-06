Asus AIO Serie A5: un PC all-in-one con processore Intel di 13a generazione

Asus ha introdotto in India il suo nuovo PC all-in-one (AIO) della serie A5, che combina design elegante, prestazioni elevate e funzionalità multimediali. Il PC AIO è dotato di un chipset Intel Core di 13a generazione, una scheda grafica integrata Intel Iris Xe e uno schermo touch da 23,8 pollici con risoluzione Full HD. Il PC AIO della serie A5 è pensato per soddisfare le esigenze di utenti domestici e professionali che cercano un dispositivo compatto, potente e versatile.

Il PC AIO offre una soluzione completa per la produttività, il gaming, lo streaming e l’intrattenimento, grazie alla sua configurazione hardware, al suo sistema audio Harman Kardon e alla sua webcam HD con copertura fisica. Il PC AIO della serie A5 ha un design minimalista e moderno, con una cornice sottile intorno allo schermo e una base circolare che permette di regolare l’inclinazione del monitor.

Il PC AIO ha anche una porta HDMI-in che consente di collegare un’altra sorgente video, come una console di gioco o un set-top box, e usare lo schermo come monitor esterno. Il PC AIO della serie A5 è alimentato da un chipset Intel Core i5-11300H o i7-11370H di 13a generazione, che offre prestazioni elevate e bassi consumi energetici. Il SoC è affiancato da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe, che supporta il gaming a 1080p e la creazione di contenuti.

Il PC AIO ha anche fino a 16 GB di memoria DDR4 e fino a 1 TB di SSD PCIe per lo storage. Il PC AIO della serie A5 dispone di uno schermo touch da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia IPS, che garantisce angoli di visione ampi e colori vividi. Lo schermo supporta anche la modalità Eye Care, che riduce l’emissione di luce blu per proteggere la vista degli utenti.

Il PC AIO ha inoltre un sistema audio composto da due altoparlanti da 3 W ciascuno, certificati da Harman Kardon, che offrono un suono chiaro e potente. Il PC AIO della serie A5 è dotato di una webcam HD da 720p con copertura fisica, che garantisce la privacy degli utenti quando non è in uso. La webcam supporta anche il riconoscimento facciale tramite Windows Hello, che consente di sbloccare il PC con uno sguardo. Il PC AIO ha anche una varietà di porte e connessioni, tra cui quattro porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, una porta HDMI-out, una porta HDMI-in, una porta Ethernet, un jack audio e un lettore di schede SD. Il PC AIO della serie A5 è disponibile in India a partire da Rs. 61.990 (circa 710 euro) per la versione con processore i5 e Rs. 71.990 (circa 830 euro) per la versione con processore i7.

Il PC AIO viene fornito con una tastiera wireless e un mouse wireless inclusi nella confezione. Il PC AIO della serie A5 è una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo all-in-one che offra prestazioni elevate, design elegante e funzionalità multimediali. Il PC AIO è adatto sia per il lavoro che per il divertimento, grazie al suo processore Intel di 13a generazione, alla sua scheda grafica Intel Iris Xe e al suo schermo touch Full HD.