Arriva il monitor da gaming curvo MSI MEG 342C con QD-OLED

Il brand taiwanese MSI ha annunciato un nuovo arrivo tra i suoi monitor per il gaming, rappresentato dal modello curvo (1800R) MEG 342C, in arrivo in Italia a Maggio, al prezzo di 1.499 euro.

Il nuovo monitor MSI MEG 342C adotta un display QD-OLED (quindi con diodi organici blu e nanocristalli Quantum Dot verdi e rossi) di 2a generazione (con OLED blu che riducono le riflessioni interne e promettono una durata di 2.5 volte quelli di 1a generazione) da 34 pollici, con risoluzione UWQHD (a 3440 x 1440 pixel) secondo un rapporto d’aspetto a 21:9. In appoggio ai professionisti della grafica, ci sono parametri come la profondità colore a 10-bit, la calibrazione di fabbrica D65 che assicura un Delta E inferiore a 2 e quindi non percepibile a occhio nudo, elevate coperture sui principali spazi colore (Adobe RGB al 97,8%, BT2020 al 82,5%, DCI-P3 al 99,3 ed sRGB al 139,1%, %) e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, che consente di avere un HDR a 1.000 nits di picco. Un sensore di luminosità nella parte inferiore interviene sulle zone più scure, e durante il gioco nelle scene più buie.

In merito al gaming, il monitor MSI MEG 342C offre un tempo di risposta di 0,1ms da grigio a grigio (GtG), un refresh rate da 175 Hz e un variable refresh rate da 48 ad appunto 175 Hz. Non manca il supporto all’AMD FreeSync Premium Pro per evitare i fenomeni dello screen tearing e dello stuttering. Altri supporti ai gamers sono rappresentati dal Gaming Intelligence, un processore che riconosce autonomamente i profili di gioco, e da alcuni mirini: Smart Crosshair cambia colore a seconda dello scenario rilevato a schermo, mentre Optix Scope permette di avviare dalle scorciatoie della tastiera dei comodi ingrandimenti.

Orientabile da -5 a 20° e in altezza a 100 mm, il monitor MSI MEG 342C punta molto pure sulla durata, con tecnologie (Pixel Refresh, pixel shifting) che evitano il burn-in dei pixel, mentre una funzione attenua la luminanza delle aree statiche dell’immagine: è presente anche una ventola di raffreddamento. Il coinvolgimento viene assicurato dalla barra inferiore, che comprende anche due microfoni con cancellazione attiva del rumore, ANC e con una striscia luminosa via LED RGB, la SpectrumBar, che si sincronizza con le immagini a schermo o con altri prodotti di MSI via Mystic Light.

Sul piano delle porte, il monitor MSI MEG 342C contempla due Display Port 1.4a, un paio di HDMI 2.1 (48Gbps), un quartetto di USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB Type-C (Power Delivery a 65W), un’uscita cuffie e una USB 3.2 Gen1 Type-B. Come funzionalità, vi è l’integrazione di uno switch KVM e la possibilità di affiancare le immagini o di includerle l’un nell’altra (PbP, PiP).