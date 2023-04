Arlo Pro 5: arriva in Italia la nuova videocamera di sicurezza per l’outdoor

Lo scorso Novembre, il brand Arlo ha annunciato la videocamera di sorveglianza Arlo Pro 5S che proponeva riprese in 2K: purtroppo tale modello non è arrivato in Italia. La sua evoluzione Arlo Pro 5, invece, è stata appena annunciata anche per il Bel Paese, ove risulta già acquistabile, tramite lo store ufficiale su Amazon, al prezzo di 249,99 euro, nelle palette bianco o nero.

La videocamera Arlo Pro 5, pur non avendo una certificazione in merito, è stata dichiarata resistente agli agenti atmosferici: all’aperto tale dispositivo opera in tranquillità anche in ragione della batteria, da 4.400 mAh che, caricata via cavo magnetico, esprime un’autonomia del 30% più grande della webcam Arlo Pro 4, stimabile in qualcosa come 8 mesi di autonomia. Di base, è presente un sensore che garantisce riprese in 2K (2.688 x 1.520 pixel) @ 24fps con supporto all’HDR.

Il sensore della videocamera Arlo Pro 5 ha un campo visivo di 160°, quindi ultra grandangolare, e gestisce una migliorata visione notturna (7 metri grazie al faretto) che, ora, è in grado di captare 60 miliardi di colori.

Vantata come di 100 volte più precisa dell’occhio umano, la webcam Arlo Pro 5 può registrare sul cloud, mediante l’abbonamento (2,99 euro al mese) Arlo Secure o localmente, mediante la microSD inserita nella stazione di base. Grazie al Wi-Fi dual band a 2,4 + 5 GHz, la Arlo Pro 5 permette di inviare una notifica all’app dello smartphone qualora rilevi un movimento: l’utente può arrivare la sirena integrata (che può scattare anche in automatico) e comunicare bi-direzionalmente con chi viene inquadrato, visto che è previsto l’audio bi-direzionale con tanto di microfono.

Essendo una videocamera smart, la Arlo Pro 5 è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e con le piattaforme di domotica Apple HomeKit e Samsung SmartThings: il costruttore ha certificato anche la possibilità di inserire la Arlo Pro 5 nelle programmazioni delle routine di automazione della piattaforma IFTTT (if this, then that).