Apple, due dispositivi all’orizzonte: display 3D e AirPods Pro con sensori biometrici

Apple è una società che non smette mai di sorprendere con i suoi prodotti innovativi e di qualità. Due recenti notizie rivelano che la società di Cupertino stia sviluppando due dispositivi che potrebbero avere delle funzionalità inedite e rivoluzionarie.

Il primo dispositivo è un display esterno che, secondo un brevetto pubblicato da Apple, potrebbe utilizzare una tecnologia chiamata “retroilluminazione a campo luminoso“. Questa tecnologia permetterebbe al display di modificare la luminosità e il contrasto in base alla posizione e all’angolazione dello spettatore, creando così un effetto tridimensionale senza bisogno di occhiali speciali. Il display potrebbe anche rilevare il movimento degli occhi e delle mani dello spettatore, consentendo così di interagire con il contenuto in modo naturale e intuitivo.

Questa caratteristica potrebbe essere utile per applicazioni come il gaming, la realtà aumentata, la realtà virtuale e l’educazione. Potrebbe anche offrire una maggiore immersione e realismo.

Il secondo dispositivo è una nuova versione degli AirPods Pro, gli auricolari wireless di Apple che offrono una qualità del suono eccellente e una cancellazione attiva del rumore. Secondo un rapporto di DigiTimes, gli AirPods Pro potrebbero incorporare dei sensori biometrici in grado di monitorare la salute e la temperatura dell’utente. Questa funzione potrebbe essere utile per prevenire o diagnosticare eventuali problemi di salute, come le infezioni dell’orecchio o la febbre. Gli AirPods Pro potrebbero anche comunicare con l’Apple Watch o l’iPhone per fornire dati e consigli personalizzati. Questa caratteristica potrebbe rendere gli AirPods Pro dei veri e propri assistenti per il benessere.

Questi due dispositivi mostrano come Apple sia sempre alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita dei suoi utenti. Tuttavia, bisogna ricordare che si tratta solo di brevetti e rapporti non confermati, quindi non è detto che questi prodotti vedano mai la luce. In ogni caso, è interessante immaginare come potrebbero essere i futuri display e auricolari di Apple.