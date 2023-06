AOC Agon AG405UXC: il monitor ultra-wide 4K da 40 pollici per il gaming estremo

AOC, uno dei principali produttori di monitor per il gaming, ha annunciato il lancio del suo nuovo modello. Agon AG405UXC, un monitor ultra-wide da 40 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo monitor è pensato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, grazie al suo ampio formato 21:9, al pannello VA con curvatura 1800R e alla tecnologia Adaptive Sync che elimina lo stuttering e il tearing.

Il monitor Agon AG405UXC si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello, che lo rendono adatto sia ai giochi RPG e MOBA, che richiedono una visione panoramica del campo di battaglia, sia ai giochi FPS e di corsa, che beneficiano della fluidità e della nitidezza delle immagini. Il monitor supporta infatti la risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), che garantisce una qualità visiva superiore, e la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che assicura una maggiore reattività e una ridotta latenza.

Inoltre, il monitor dispone di una luminosità di 550 cd/m2, di un contrasto statico di 3000:1 e di un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), oltre a coprire il 90% dello spazio colore DCI-P3 e il 121% dello spazio colore sRGB. Per ottimizzare le prestazioni del monitor in base al genere di gioco, AOC ha dotato il modello Agon AG405UXC di diverse funzioni dedicate, come il Dial Point, che consente di visualizzare un mirino personalizzabile sullo schermo, il Game Color, che permette di regolare la saturazione dei colori, e il Shadow Control, che migliora la visibilità nelle aree scure.

Il monitor offre anche la possibilità di selezionare tra quattro modalità preimpostate (FPS, Racing, RTS e RPG) o di creare una modalità personalizzata tramite il software G-Menu. Per quanto riguarda la connettività, il monitor Agon AG405UXC è dotato di due porte HDMI 2.0, due porte DisplayPort 1.4, una porta USB Type-C con supporto alla modalità DisplayPort Alt Mode e alla ricarica fino a 65 W, quattro porte USB 3.2 Gen1 e una presa audio da 3,5 mm.

Il monitor è inoltre provvisto di due altoparlanti integrati da 5 W ciascuno e di un hub KVM integrato, che consente di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un solo mouse. Infine, il monitor presenta un design ergonomico e regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, oltre a essere compatibile con il montaggio VESA. Il monitor Agon AG405UXC sarà disponibile in Europa a partire da gennaio 2023 al prezzo consigliato di 999 euro.