Al CES 2023 LG sfodera i nuovi portatili ultraleggeri LG Gram

Al CES 2023 LG ha presentato diversi prodotti sinora, ma non ha trascurato i portatili, nel cui novera ha appena incluso un nutrito assortimento di nuovi LG Gram, apprezzati per il connubio di prestazioni e leggerezza.

LG Gram Style (da 999 grammi a 1,23 chilogrammi) ha un fondo in lega di nano-magnesio mentre per il coperchio e la tastiera, con finitura iridescente, vi è il vetro Gorilla Glass 3. Il touchpad sotto la tastiera è nascosto e viene evidenziato nei confini da due linee di LED quando vi si “struscia” il dito in zona. Il display con anti-riflesso in formato 16:10 è un OLED, da 14 pollici in2.880 x 1.800 pixel a 90 Hz, o da 16 pollici in 3.200 x 2.000 pixel a 120 Hz. La sezione audio annovera il Dolby Atmos. Come processori, vi è la 13a gen Intel Raptor Lake-P con storage SSD NVMe Gen4 e RAM LPDDR5: non mancano le interfacce HDMI e Thunderbolt 4 e una batteria, a seconda del modello, da 72 o 80 Wh.

Con LG Gram è Ultraslim (LG Gram è Ultraslim) ci si imbatte in uno chassis sottile come uno smartphone (10,99 e 12,55 mm) con anche il peso, 998 grammi, che è un vero inno alla trasportabilità. Il display antiriflesso, a bassa riflessione, è un OLED da 15,6” a 1080p: ci sono sempre i processori Raptor Lake della 13a generazione di Intel P-Core (ovvero con Performance Core) mentre la batteria arriva a 60 Wh.

I convertibili LG Gram 2-in-1 sono rappresentati dai modelli 16T90R e 14T90R, rispettivamente con, entro cornici sottili, display touch LCD IPS da 16 e 14 pollici in formato 16:10, con protezione Gorilla Glass Victus, supporto alla stilo di LG via digitalizzatore Wacom AES 2.0 e con app preinstallate per prendere le note (Wacom notes, Bamboo Paper, LG Pen Settings), 60Hz, 350 nits, e risoluzioni rispettivamente WUXGA (1,920 x 1,200) e WQXGA+ (2,560 x 1,600). Lo chassis, certificato MIL-810H, ospita batterie da 72/80Wh mentre la sezione elaborativa annovera processori Intel Core 13a gen Gen Raptor Lake P (da 28W di TDP) con GPU integrata Iris Xe, una RAM LPPR5 da 8/16/32 GB e uno storage SSD (Gen4 NVMe) da 256 / 512 GB / 1TB. I due speaker da 2W hanno il Dolby Atmos mentre la webcam supporta l’LG Glance by Mirametrix.

Un restyling ha riguardato anche gli LG Gram 14 (14Z90R), Gram 15 (15Z90R), Gram 16 (16Z90R) e Gram 17 (17Z90R) più normali di questa carrellata. Rispetto al quanto visto negli altri modelli, in questi casi vi è una GPU dedicata GeForce RTX 3050 per laptop ma rimangono i processori Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core. La RAM LPDDR5 va da 8 a 32 GB e lo storage SSD Gen4 NVMe da 256 GB a 1 TB. Sempre resistenti (MIL-STD-810G) questi notebook non si fanno mancare diverse porte (2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P), due speaker stereo (da 2W nei modelli grandi, da 1.5W in quelli piccoli), una webcam FullHD con infrarossi e un buon assortimento di batterie (80W nei modelli grandi con iGPU, 90W con dGPU, da 80 nel 15” e 72W nel 14”).

Come differenze di display, i modelli da 17 e 16 pollici hanno IPS da 2.560 x 1.600 pixel con 144 Hz, col modello da 15 pollici che si ferma a un 1080p da 60 Hz e quello da 14” che ripiega su un 1.920 x 1.200 pixel in 16:10. Il refresh rate è a 60 Hz, e la luminosità va da 350 a 400 nits (VRR).

Chiude il monitor portatile LG, +view che conferisce al notebook LG Gram (16MR70) un secondo schermo per una maggior area di lavoro: quest’accessorio supporta l’alimentazione a due vie con connessione simultanea a due device tramite le due Type-C.