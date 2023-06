AI Act: l’UE si propone come pioniera nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale

L’Unione Europea ha presentato il 21 aprile 2021 una proposta legislativa per regolamentare le applicazioni basate su intelligenza artificiale (AI), con l’obiettivo di garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti fondamentali e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’uso di questa tecnologia.

Si tratta del primo tentativo al mondo di definire un quadro normativo armonizzato e omogeneo per l’AI, che si inserisce nella strategia digitale europea e che mira a fare dell’UE un leader globale in questo settore. La proposta, denominata AI Act, prevede una classificazione delle applicazioni di AI in quattro categorie, in base al livello di rischio che comportano per gli utenti e per la società: proibite, ad alto rischio, a rischio limitato e a rischio minimo.

Le applicazioni proibite sono quelle che violano i valori e i principi dell’UE, come ad esempio quelle che manipolano il comportamento umano o che consentono la sorveglianza di massa. Le applicazioni ad alto rischio sono quelle che possono avere un impatto significativo sulla vita, sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti delle persone, come ad esempio quelle usate nei settori sanitario, dei trasporti, dell’energia, della giustizia o della pubblica amministrazione.

Queste applicazioni dovranno essere sottoposte a una valutazione preventiva della conformità ai requisiti previsti dalla legge, tra cui la qualità dei dati, la trasparenza, l’accountability, la supervisione umana e la robustezza. Le applicazioni a rischio limitato sono quelle che implicano un’interazione con gli utenti umani, come ad esempio i chatbot o gli assistenti vocali.

Queste applicazioni dovranno essere chiaramente identificate come tali e fornire agli utenti le informazioni necessarie per interagire con esse in modo consapevole. Le applicazioni a rischio minimo sono quelle che non rientrano nelle categorie precedenti e che potranno essere sviluppate e utilizzate senza restrizioni specifiche. L’AI Act prevede anche la creazione di un sistema europeo di governance dell’AI, basato sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, con il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti, dei centri di eccellenza e dei comitati consultivi.

Il sistema avrà il compito di monitorare l’attuazione della legge, di fornire orientamenti e supporto agli operatori economici e agli utenti, di promuovere lo scambio di buone pratiche e di stimolare l’innovazione responsabile nell’ambito dell’AI. Inoltre, l’AI Act prevede un regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni previste dalla legge, che potranno arrivare fino al 6% del fatturato annuo globale delle imprese responsabili.

La proposta legislativa dell’UE è stata accolta con interesse e attenzione da parte degli esperti, degli operatori economici e delle organizzazioni della società civile, che ne hanno apprezzato l’approccio basato sul rischio e sull’etica, ma che ne hanno anche evidenziato i limiti e le criticità. Tra questi, si segnalano la necessità di chiarire alcuni concetti e definizioni ambigui o vaghi, come ad esempio cosa si intende per intelligenza artificiale o per manipolazione del comportamento umano; la difficoltà di applicare in modo uniforme ed efficace i requisiti previsti dalla legge a livello nazionale ed europeo; il rischio di creare oneri burocratici eccessivi o disincentivi all’innovazione per le imprese, soprattutto per le piccole e medie; la mancanza di una visione strategica e di un sostegno finanziario adeguato per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze e delle infrastrutture necessarie per l’AI in Europa; la necessità di coordinare e armonizzare la regolamentazione dell’AI con altre normative esistenti o in via di definizione, come ad esempio quelle sulla protezione dei dati personali, sul diritto d’autore o sulla responsabilità civile.

L’AI Act rappresenta quindi un passo importante e innovativo verso una regolamentazione dell’intelligenza artificiale che sia in grado di conciliare le opportunità e i benefici offerti da questa tecnologia con i rischi e le sfide che essa comporta per i diritti, i valori e gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini. Tuttavia, si tratta di una proposta che dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, e che dovrà essere integrata e accompagnata da altre misure e iniziative a livello nazionale, europeo e internazionale, per garantire una governance efficace, responsabile e inclusiva dell’AI.