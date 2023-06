Acer: ufficiali le nuove smart TV OLED e QLED con Google TV

Forse non molti lo sapranno, ma Acer, noto brand taiwanese di tecnologia, in alcuni mercati è rinomato anche per la sua produzione di smart TV: proprio in questo settore, la licenziataria Indkal Technologies, ha annunciato diverse novità per quel che concerne il mercato indiano.

Innanzitutto, nella serie O arrivano diversi modelli con tecnologia OLED: le diagonali sono da 55 pollici e 65 pollici e, in tema di sound, c’è un’uscita audio sino a 60W. Nella serie V arrivano i modelli con tecnologia QLED: qui le diagonali sono da 32 pollici, 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Le nuove serie in questione beneficiano del supporto sonoro al Dolby Atmos mentre, come porte e connettività, annoverano il Wi-Fi dual-band, il Bluetooth a 2 vie versione 5.0, delle porte HDMI 2.1 e una porta USB 3.0.

Lato software, queste serie hanno il sistema operativo Google TV (all’esordio nel 2022), con tanto di Play Store in modo che l’utente abbia accesso a un’ampia riserva di applicazioni e giochi tra cui scegliere, senza contare le consuete piattaforme di streaming, tra cui Netflix (spesso protagonista di ottime promozioni sul mercato indiano).

Per quanto riguarda il resto, l’occasione è stata colta dal licenziatario di Acer per comunicare l’estensione di Google TV ai modelli della serie W. Arrivano nuovi modelli anche nelle serie I (con uscita video sino a 40W) e G, con al seguito il beneficio del supporto verso le tracce redatte secondo lo standard del Dolby Atmos. Va nottato che, come minimi comuni denominatori, queste nuove tv intelligenti hanno la certificazione per il Dolby Vision, la tecnologia MEMC che fluidifica le immagini in movimento frapponendo dei frame simulati, il miglioramento della qualità via UHD Upscaling.

In questi modelli la dotazione prevede sino a 16 GB di memoria interna per l’archiviazione. Nella serie H il supporto audio arriva fino a 76W, con migliorie verso le prestazioni dii bassi e acuti.