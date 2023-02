Acer annuncia nuovi laptop e Chromebook per l’ambito educativo

Ascolta questo articolo

Impegnato nel varo delle sue promozioni di San Valentino su prodotti già noti, il brand taiwanese Acer non ha dimenticato però di lanciare nuovi portatili, tutti dedicati all’utilizzo scolastico, e quindi caratterizzati da prestazioni idonee alla destinazione d’uso, sempre molto resistenti e facili da risistemare, animati da Windows o, nel caso dei Chromebook, da ChromeOS.

Attento all’ambiente, visto il grandi impiego di materiali riciclati sia per il prodotto che per il suo confezionamento, il laptop Acer Travelmate B5 14 (Marzo, 399 euro) punta su un processore i3 di 12° generazione, l’i3-N305, e su Windows 11. Lo schermo da 14 pollici è un FullHD ed è sormontato da una webcam con HDR e otturatore per preservare la privacy: c’è anche la riduzione del rumore di fondo. Sempre nello chassis, resistente a cadute da 122 cm e con porte rinforzate (tre USB 3.2 di 1a gen, di cui una Type-C e due Type-A), tanto da conseguire la certificazione MIL-STD-810H, operano le connettività Wi-Fi 6E 2×2 MU-MIMO e Bluetooth e la batteria, che promette sino a 9 ore di uso.

Acer TravelMate B3 11 e B3 Spin 11 (Marzo, da 349 euro) mutuano dal modello precedente la tastiera facilmente removibile a scopo manutenzione / aggiornamento e la certificazione MIL-STD-810H. Leggeri (1,4 vs 1,5 kg), i due portatili sono mossi da SoC Intel N200 e animati da Windows 11, Pro o SE. Le batterie consentono loro un’autonomia rispettivamente di 9,5 e 10 ore. A differenziarli è lo schermo, protetto da un vetro Gorilla Glass: di base è sempre un 11,6 pollici FullHD, solo che nel modello convertibile, lo Spin, è anche sensibile al tocco opzionalmente e capace di interagire con un pennino capacitivo, via digitalizzatore Wacom AES, agganciabile alla scocca ma da comprarsi a parte.

Proseguendo nel novero dei computer economici per l’educazione, si va incontro ai nuovi Chromebook, a cominciare dall’Acer Chromebook Vero 712 (Marzo, da 399 euro). Realizzato con materiali riciclati (plastica: 30% sulla scocca, 50% per i tasti), mutua dai portatili precedentemente menzionati la scocca ammortizzata per resistere a cadute da 122 cm (MIL-STD-810H) e la tastiera removibile resistente ai liquidi. Anche qui ci sono chipset Intel i3 di 12a generazione (sino all’hexa core a 8 threads i3-1215U) abbinati a max 8 GB di RAM e 128 GB di storage eMMC. Il display è un IPS HD+ da 12 pollici secondo il rapporto 3:2 che gli regala il 18% di spazio verticale aggiuntivo a paragone del rapporto 16:9. La webcam è HD. L’autonomia, a fronte delle poco esigenti specifiche, arriva sino a 10 ore.

Acer Chromebook Spin 512 (Aprile, da 429 euro), Chromebook Spin 511 (Aprile, da 399 euro) e Chromebook Spin 511 (Marzo, da 349 euro), con l’opzione per il 4G LTE, adottano chipset Intel N100 e N200, coadiuvati da uno storage eMMC e da max 8 GB di RAM, grazie ai quali è prevista la connettività Wi-Fi 6E e si arriva a 12 ore di autonomia. C’è sempre un lettore di microSD, almeno una USB 3.2 Type-A, due USB 3.2 Type-C. In genere, la differenza è negli schermi. Il modello da 12 pollici, il primo convertibile Spin, ha un rapporto a 3:2, contro il 16:9 degli altri due modelli da 11,6 pollici: inoltre, i due spin supportano penne capacitive secondo lo standard USI. A parte questo, i pannelli impiegati sono sempre degli IPS HD.

Da notare che il modello “classico”, il secondo, ha anche l’opzione per avere il touchscreen, anche se non supporta i pennini e il suo storage massimo è da 64 GB contro i 128 GB dei suoi fratelli. Risulta in dotazione una webcam frontale da 720p, con l’opzione per avere sul retro una fotocamera da 8 megapixel con video a 1080p.