Acer annuncia il notebook per grafica Acer Swift X 16

Messi da parte i modelli per il gaming, il brand taiwanese Acer ha annunciato un nuovo portatile, noto come Acer Swift X 16, adatto al rendering 3D, alla progettazione grafica, all’uso creativo e all’editing video, come confermato anche dalla presenza dei driver NVIDIA Studio, del tool NVIDIA Canvas (trasformare schizzi in disegni realistici via AI) e del tool NVIDIA Omniverse (collaborazione in tempo reale su visualizzazione, animazione e design).

Acer Swift X 16 (numero di codice SFX16-61G) ha un telaio in alluminio che, come dimostrano le relative dimensioni è sia sottile (356×249,17×17,9mm) che discretamente leggero (1.9 kg). Il corpo macchina è sormontato da una tastiera che ha una bocchetta d’aria finalizzata a dissipare il calore, mentre il touchpad è del 30% più grande che in precedenza. Ai lati spiccano diverse porte, tra cui slot microSD, HDMI 2.1, e due USB Type-C.

A consentire la connettività WiFi 6E è la possibilità di adottare chipset AMD molto recenti, come i modelli Ryzen 9 7940H, Ryzen 7 7840H, Ryzen 5 7640H, Ryzen 7 7735H e Ryzen 5 7535H, coadiuvati da schede grafiche dedicate, sempre NVIDIA, a scelta tra una GeForce RTX 4050 Laptop e una GeForce RTX 3050 Laptop. La RAM, LPDDR5, può arrivare a un massimo di 16 GB, mentre come storage troviamo diversi tagli, da 512 GB a 2 TB passando per 1 TB, sempre di tipo SSD NVMe con interfaccia PCIe Gen 4 (trasferimento dati a 16Gb/s). Molto importante e curato è anche il segmento dello smaltimento termico, con un buon bilanciamento tra autonomia della batteria e performance termiche: in tal senso è di servizio il sistema TwinAir, che contempla sia ventole più grandi che una inedita modalità turbo, grazie al cui combinato disposto si ottiene un flusso d’aria incrementato del 36%.

Non meno importante nell’Acer Swift X 16 è la sezione multimedialità, adatta a ottime videoconferenze, videochiamate, live streaming e live blogging. Si parte dallo schermo, che può essere un pannello OLED panoramico in 16:10 da 16 pollici con risoluzione 3,2K (3200×2000 pixel), molto attento ai colori (DCI-P3 al 100%) e alla vista (TÜV Rheinland Eyesafe), decisamente luminoso (VESA DisplayHDR TrueBlack 500, 500 nits di picco come luminosità), ma adatto anche al gaming (meno di 0,2 ms come tempo di risposta, 120 Hz come refresh rate). In alternativa, il costruttore ha previsto anche un’opzione più accessibile, via LCD da 16″ con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel).

La webcam Full HD a 1080p riduce il rumore ambientale in condizione di scarsa luminosità e mette a disposizione le funzioni (EyeContact, inquadratura automatica, sfocatura sfondo) della suite AI Acer PurifiedView. L’array microfonico, impiegabile anche con Cortana e per la funzione Wake on Voice, comprende la riduzione AI del rumore via Acer PurifiedVoice e non mancano due speaker frontali con DTS:X Ultra Audio. Curato nella sicurezza, attraverso lo scanner per le impronte digitali compatibile con Hello, l’Acer Swift X 16 ha una batteria da 76Wh.