Walter Nudo, polemiche per il video sulla pubblicità di Valentino: "Che messaggio diamo?"

Walter Nudo in queste ultime ore ha pubblicato su Instagram un video che ha scatenato un’aspra polemica sul web. L’attore ha detto la sua in merito ad un cartellone pubblicitario della casa di moda “Valentino” e le sue parole non sono piaciute a molti followers, tanto che si è scatenata presto una bufera che ha fatto il giro del web.

In pratica l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha voluto dire la sua commentando il cartellone affisso all’aeroporto di Milano Linate. Nella pubblicità di Valentino si vedono alcuni modelli con abiti femminili e orecchini, mentre le modelle con poco trucco, rimandano una sembianza volutamente androgina.

Le parole di Walter Nudo scatenano una bufera: lui risponde alle critiche

Queste scelte non sono state condivise da Walter Nudo che ha così commentato: “Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante“.

Il filmato è diventato ben presto virale e non sono mancate polemiche a riguardo. Molti utenti, infatti, sono rimasti perplessi da questo commento che è sembrato retrogrado e fuori luogo. In un tempo dove si lotta per eliminare del tutto le appartenenze e la rappresentazione convenzionale dell’identità se**uale, quelle di Nudo sono sembrate parole che spingono indietro le lotte contro l’emarginazione e l’accettazione delle varie identità di genere.

Mentre la polemica impazza sul web, Walter Nudo ha voluto replicare con un episodio che fa riferimento a Buddha: “E quando Buddha ha incontrato quella persona che lo criticava gli ha detto: “ti faccio una domanda: se c’è una persona che vuole dare un regalo ad un’altra persona e l’altra persona lo rifiuta, questo regalo a chi appartiene?” e l’altro rispose: “a me, al donatore”» ed ecco che l’attore lancia la sua stoccata: «Ecco, questa rabbia appartiene al donatore, non a Buddha”. Sembra però che non sia bastato per placare gli animi di chi si è sentito urtato dalle sue affermazioni.