Vladimir Luxuria parla de "L’isola dei famosi" e lancia una frecciatina a Daniele dal Moro

Mancano pochissime ore per la diciassettesima finale de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Negli studi, oltre a Enrico Papi, è stata presente nel ruolo di opinionista Vladimir Luxuria che, con le sue frecciatine, ha provato in ogni modo ad accendere le dinamiche tra i naufraghi.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” Vladimir in questi giorni ha rilasciato un’intervista a “Turchesando“, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, ove dapprima esprime un proprio parere in merito ai concorrenti de “L’isola dei famosi” e poi lancia una frecciatina a Daniele Dal Moro.

L’intervista rilasciata da Vladimir Luxuria

Parlando della diatriba tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato in merito alla relazione della modella con Carlo Motta, l’opinionista rivela di essere andato sul profilo di Carlo, rivelando di aver trovato un ragazzo molto dolce e quindi pensa che Helena possa avere una figura predominante a livello caratteriale.

Ma Vladimir non sembra comunque molto convinta dal percorso fatto da Helena: “Ha usato la strategia della bullizzata giocandoci molto sopra. Sono tutti caduti nella sua trappola perché parlano sempre di lei. Invece, Andrea Lo Cicero è uno che si impegna ed è molto forte. Ho visto un sacco di cose, ma è troppo pieno di sé. Si vede un po’ troppo che ci tiene alla vittoria. Troppo maestro”.

Su Marco Mazzoli invece afferma di non aver apprezzato le sue critiche sui difetti fisici, sminuendo la carriera, ricordando di avere avuto una brutta caduta di stile quando ha definito Helen Prestes con il nomigliono “Brutten Rodriguez”. Spezza invece una lancia a favore di Cristina Scuccia, sottolineando come l’ex vincitrice di “The Voice of Italy” abbia avuto un gran coraggio a mettersi in gioco fino a questo modo, mentre su Nathaly Caldonazzo la etichetta come una donna molto forte e che soprattutto non ha utilizzato nessuna strategia.

Sul vincitore invece non pare avere ancora una idea piuttosto chiara: “Chi vincerà lo deciderà il pubblico. Mi auguro che vinca una persona che ha vissuto l’Isola non solo di strategia, ma che abbia vissuto la fame, le intemperie e che abbia regalato momenti di riflessione e di sorriso”.

Si parla anche del “Grande Fratello Vip” e soprattutto della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, in cui lancia una frecciatina all’ex tronista: “Quando vivi una discriminazione tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”.