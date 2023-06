Vivere l’amore come se fosse un accordo contrattuale: la storia di Neymar e del suo essere libero

Neymar, il noto calciatore brasiliano del Paris Saint-Germain, è ancora una volta al centro del gossip. Dopo gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi di calcio, adesso è la sua vita privata a far parlare di sé. E questa volta si tratta di un singolare “contratto” di tradimento con la sua fidanzata, Bruna Biancardi, che è anche incinta.

Sembra che i tempi siano cambiati rispetto alla situazione in cui Jennifer Lopez faceva firmare un accordo prematrimoniale al suo ex marito, Ben Affleck, per garantirsi una vita sessuale attiva almeno quattro volte a settimana. Oggi, invece, si firma un accordo di “tradimento libero“. Neymar e Bruna sono i protagonisti di questa strana storia, che ha sollevato non poche polemiche.

Secondo i media sudamericani “Em Off” e il quotidiano spagnolo “Marca”, è emerso un accordo controverso che permetterebbe al calciatore di tradire Bruna, a tre precise condizioni. Stando a queste indiscrezioni, Neymar sarebbe libero di flirtare e addirittura di avere rapporti sessuali con altre donne (purché non siano prostitute), a patto che rispetti determinate regole: deve farlo con discrezione, utilizzare il preservativo e non baciare sulla bocca.

Sembrerebbe che Bruna Biancardi, influencer di 29 anni con oltre 5 milioni di follower, non avrebbe problemi ad accettare l’infedeltà di Neymar all’interno di questi limiti. La relazione tra Neymar e Bruna è sempre stata tormentata. Lo scorso anno, i due si erano lasciati per poi ritornare insieme. Solo due mesi fa avevano annunciato la dolce attesa di un figlio. Inoltre, Neymar ha già un figlio undicenne da una precedente relazione.

Questa storia non è la prima volta che coinvolge Neymar nel vortice della cronaca rosa. Il calciatore brasiliano è noto per i suoi flirt e per il suo stile di vita da festaiolo. Le sue vicende sentimentali e i suoi scandali hanno sempre attirato l’attenzione dei media e dei fan di tutto il mondo. Ovviamente, non possiamo confermare al cento per cento la veridicità di questi rumors sulla relazione tra Neymar e Bruna. Si tratta di voci che circolano sui giornali e sui social media, ma non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Tuttavia, non possiamo negare che questa situazione aggiunga ancora più suspence e discussione attorno alla vita privata del famoso calciatore brasiliano. Neymar dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni e decidere se questo accordo di tradimento libero sia davvero la soluzione migliore per la sua relazione con Bruna. Resta da vedere come questa storia si evolverà e se avrà uno sviluppo significativo sulla vita personale e professionale di Neymar.