Vittorio Feltri, parole scioccanti sull’Emilia Romagna: polemiche sui social

Vittorio Feltri, noto giornalista, saggista e politico, ha scatenato una vera e propria tempesta di polemiche con il suo recente tweet sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Le sue parole, pronunciate da una persona di cultura e autorevolezza, hanno fatto rabbrividire chiunque le abbia lette, soprattutto considerando il contesto tragico in cui si sono verificate. La dichiarazione di Feltri ha suscitato numerosi commenti negativi e insulti nei confronti del consigliere regionale della Lombardia, direttore editoriale di Libero e opinionista.

“Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono?” Queste parole pronunciate da Feltri sull’alluvione in Emilia Romagna hanno colpito profondamente chi si sta dando da fare per affrontare le conseguenze del maltempo, con cittadini che lavorano instancabilmente per liberare le loro città dal fango. Tra morti e feriti, molte persone si trovano attualmente senza una casa e vivono giornate estremamente difficili.

Mentre questa parte della popolazione cerca di far fronte all’emergenza, c’è chi si esprime sui social network in modo totalmente inadeguato. Il fatto che dietro questo tweet ci sia un politico che siede in un Consiglio regionale rende la situazione ancora più spiacevole e indignante. Si potrebbe pensare che si tratti di una battuta di cattivo gusto, considerando che in passato si è discusso a lungo sulla mancanza di precipitazioni. Tuttavia, non si dovrebbe scherzare su temi così delicati.

In ogni caso, non c’è spazio per l’ironia in un momento come questo, soprattutto da parte di coloro che dovrebbero dare l’esempio. Purtroppo, non è la prima volta che Feltri finisce nell’occhio del ciclone a causa di dichiarazioni fuori luogo su Twitter. In passato, è stato fortemente criticato dalla comunità online per le sue parole. Mentre alcuni si lasciano andare a commenti e dichiarazioni, ci sono persone che si adoperano per offrire aiuto a distanza.

Tra queste, non possiamo non citare Laura Pausini, che ha annunciato che devolverà i cachet dei suoi tre concerti per sostenere le città più colpite. La cantante utilizza i suoi canali social per offrire supporto e ha rivelato che i suoi genitori hanno contribuito alle operazioni di pulizia dopo l’alluvione. Non è solo Laura Pausini ad aver mostrato sensibilità e solidarietà nei confronti dell’Emilia Romagna attraverso i social network. Anche personaggi che non hanno un legame diretto con questa regione si sono uniti alle persone colpite dall’alluvione.