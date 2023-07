Il sogno d’amore di Tammy Slaton ha avuto una breve durata. La star dello spin off dello show “Vite al Limite“, intitolato “Sorelle al limite”, ha infatti annunciato di essere rimasta vedova a pochissimi mesi dal giorno delle sue nozze, confermando la scomparsa del marito, il 40enne Caleb Willingham.

“Sono devastata nel condividere la notizia del decesso di mio marito“, ha commentato la donna in una dichiarazione alla stampa. “Era il mio migliore amico e lo amavo teneramente. Quando ho incontrato Caleb è diventato il mio angelo custode e ora veglia davvero su di me. Le nostre famiglie apprezzano compassione di tutti, e vi chiedono di rispettare la nostra privacy in questo momento“.

La 36enne era convolata a nozze con Caleb il 19 novembre 2022, presso il Centro di Riabilitazione Windsor Lane e Gibsonburg, in Ohio, in una cerimonia ristretta davanti a 30 ospiti tra amici e parenti della coppia, che fu officiata dal loro infermiere domiciliare e amico di famiglia, Billy.

“Mi conoscevate tutti come Tammy Slaton, ma da ora in avanti mi conoscerete come la Sig.ra Tammy Willingham,” aveva detto all’epoca Tammy, spiegando che “Ora sono sposata!“. Tammy e Caleb si erano incontrati nel 2022 proprio nel centro di riabilitazione nel quale avevano avuto luogo le nozze. È qui che i due si erano innamorati, e dove alla fine dello scorso ottobre Caleb aveva chiesto la mano di Tammy, in un video da lei condiviso in seguito con i media.

Tammy Slaton è diventata un volto noto al pubblico insieme alla sorella Amy quando furono protagoniste di “Sorelle al limite“. Le due donne erano arrivate a pesare complessivamente più di 800 kg, mettendo le loro vite in grave rischio a causa del peso eccessivo. Il viaggio di nozze di Tammy e Caleb è stato documentato in una nuova stagione del reality.