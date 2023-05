Virginio, vincitore di Amici e concorrente di Sanremo, rivela la sua omosessualità

Virginio Simonelli, noto anche come Virginio, ha deciso di condividere un aspetto molto personale della sua vita: la sua omosessualità. Il cantante, classe 1985, famoso per aver vinto la decima edizione del talent show Amici e per aver partecipato al Festival di Sanremo, ha rilasciato una dichiarazione sorprendente durante un’intervista a Vanity Fair. La notizia ha immediatamente scosso l’opinione pubblica e ha creato un vero e proprio tsunami di commenti sui social media.

Virginio, che il 26 maggio presenta il suo nuovo singolo intitolato Il giorno con la notte , in duetto con Teo Bok, ha voluto sottolineare che questa non dovrebbe essere considerata una sorta di coming out. Ha spiegato che preferisce semplicemente naturalizzare la sua sessualità, farla diventare parte del quotidiano e vivere la sua vita con autenticità. Non ha mai nascosto questo aspetto di sé, ma ha sempre riservato la sua vita privata al di fuori dell’ambiente lavorativo. Virginio ha sempre presentato il suo compagno a tutti coloro che gli sono stati accanto.

Il video del suo nuovo singolo rappresenta due sfaccettature dell’amore: Teo ha una ragazza e Virginio ha un ragazzo. L’artista ha voluto sottolineare che “l’amore è amore” e ha ritenuto giusto raccontare il suo punto di vista sull’amore attraverso la musica. Questo gesto coraggioso di condivisione ha il potenziale per ispirare e aprire un dialogo sulla diversità e sull’accettazione.

Virginio ha rivelato che il suo percorso di comprensione della sua sessualità è stato graduale nel tempo. Ha ammesso di aver avuto relazioni importanti con donne, seguendo sempre il concetto che l’amore non ha limiti. Tuttavia, a un certo punto della sua vita, il suo cuore ha preso la decisione definitiva e ha scelto di seguire la sua vera natura.

Il cantante ha anche condiviso il difficile periodo che ha vissuto durante l’adolescenza. Ricorda di aver avuto giorni bui e di aver affrontato momenti in cui ha considerato gesti estremi. La società spesso non aiuta a comprendere che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, il che può far sentire le persone emarginate e derise. Virginio ha trovato nella musica una forma di salvezza e ha avuto il sostegno costante della sua famiglia.

Desidera che nessuno debba mai affrontare ciò che ha passato lui e crede che sia importante parlare apertamente e spontaneamente di questi argomenti per aiutare le persone a sentirsi accettate e comprese. Nonostante questa importante rivelazione, Virginio sottolinea che l’omosessualità resta una parte privata e riservata della sua vita. Ha deciso di parlare apertamente solo in relazione al suo nuovo video musicale, che rappresenta un modo per mostrare un altro aspetto di sé attraverso la musica.