Verissimo, Antonella Elia confessa: "Con Pietro è finita per sempre, mi ha spaccato il cuore"

Non c’è pace per Antonella Elia. O meglio, non c’è pace in amore, perché invece in ambito professionale procede tutto per il meglio e l’ex ragazza di “Non è la Rai” si è conquistata il ruolo di opinionista più amata del Grande Fratello Vip 5 (a essere criticato sui social, infatti, è sempre e solo il suo collega Pupo). Dal punto di vista sentimentale, invece, la vita di Antonella non va altrettanto bene; anzi, per l’ennesima volta l’ha messa davanti a una prova durissima: quella di pensare di aver trovato l’uomo della vita, per poi accorgersi che si trattava solo di un’illusione.

Già lo scorso giugno, al termine dell’avventura nel reality show per coppie di fidanzati Temptation Island, Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane si erano lasciati. O meglio, lei aveva lasciato lui perché nel villaggio dei fidanzati si era comportato malissimo: prima aveva avuto un flirt (con tanto di bacio) con una tentatrice, poi aveva sparlato a lungo di Antonella, denigrandola e criticandola in maniera molto pesante.

La toccante confessione di Antonella Elia nel salotto di Silvia Toffanin

I due ci avevano riprovato ad agosto, quando sono stati paparazzati insieme al mare, ma un paio di settimane fa le cose sono precipitate di nuovo e per cacciare Pietro da casa di Antonella è dovuta arrivare anche la polizia. Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la Elia ha sorvolato su questo episodio ma ha spiegato che Pietro negli ultimi mesi era solo in prova; una prova che però non ha superato.

Lei lo ha lasciato, ma continuerà ad amarlo, ha proseguito la show-girl, ammettendo anche che separarsi da lui è stata una “lacerazione”, un dolore inimmaginabile che l’ha devastata nel profondo. Ma la separazione definitiva era ormai inevitabile. “Non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili” sono state le parole di Antonella, che è parsa visibilmente amareggiata.

“Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare” ha concluso, augurando all’ex fidanzato il meglio che la vita può offrirgli. Lei però non potrà condividerlo con lui.