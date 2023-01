Vasco Rossi pubblica gli auguri di Tiziano Ferro, l’errore del social media manager

Ascolta questo articolo

Un semplice messaggio di auguri per un buon 2023, corredato da una foto di Tiziano Ferro insieme all’amata figlia Margherita, ha divertito i social nel primo giorno dell’anni. Il motivo è che gli auguri firmati dal cantante di Latina non siano stati pubblicati sul suo account Twitter ufficiale, bensì su quello appartenente ad un’altro big della musica italiana, Vasco Rossi.

La svista è probabilmente da attribuire al social media manager, condiviso dai due artisti, che deve aver confuso l’account sul quale pubblicare il messaggio. Moltissime persone famose infatti non curano di persona la loro presenza sui social, ma si affidano a degli esperti del settore, che postano in loro vece molti messaggi programmati sui vari profili.

In questo caso, il messaggio di Tiziano Ferro doveva includere una immagine in bianco e nero con la figlia e la scritta: “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita“. Il commento in merito all’immagine è riferito al fatto che, per gli auguri natalizi, Ferro aveva pubblicato una foto con figlio Andres.

Molti fan sono rimasti confusi, vedendo il messaggio di Ferro apparire nella pagina Twitter di Vasco Rossi. Il post erroneo è stato cancellato poco dopo, ma i profili delle due persone coinvolte erano troppo popolari per evitare che i fan si accorgessero della svista. Ironica la risposta del web, con utenti che scherzavano dicendo che si ricordavano diversamente Vasco, mentre altri scherzosamente chiedevano di non aggiungere confusione alle loro menti, già provate.

“Un minuto di silenzio per il social media manager di Vasco Rossi e Tiziano Ferro che il primo giorno del nuovo anno è riuscito a perdere il lavoro“, ha commentato un’altra utente, mentre un fan ha citato un noto brano di Rossi, scrivendo: “No Vasco no Vasco io non ci casco.’ Firmato LUCIANO LIGABUE“.