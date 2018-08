Vasco Rossi, assediato dai fan in vacanza al mare: giorni di "ordinaria follia"

Il celebre cantautore modenese Vasco Rossi, dopo i grandi successi registrati dai suoi tour, è tornato a far parlare di sé per la sua grande popolarità che non sembra passare inosservata neanche quando si concede qualche giorno di vacanza, come infatti è successo nei giorni scorsi in Puglia, dove è stato letteralmente assediato in spiaggia dai fan.

Concedersi qualche ora di mare o di relax in spiaggia è per alcuni un vero lusso, lo sa bene il celebre cantante Vasco Rossi che ha deciso di trascorrere qualche giorno di meritata vacanza al mare, nella splendida località pugliese di Castellaneta Marina, dove è stato inevitabilmente riconosciuto dai fan e avvicinato per scattare dei selfie o dei video insieme.

Vasco Rossi, l’assedio dei fan

Nonostante la grande popolarità e notorietà, il celebre cantante che ha fatto sognare in molti con il mega concerto “Modena Park” – dove si sono ritrovate più di 250mila persone – non rinuncia alla sua normalità o meglio a giorni di “ordinaria follia”. Tra le abitudini a cui l’artista non rinuncia neanche quando è in vacanza c’è il running, ma anche delle salutari e lunghe nuotate in mare.

Attività che, però necessitano della costante presenza di guardie del corpo, che molto spesso lo proteggono dall’esuberanze e dalle richieste dei fan, che farebbero di tutto pur di avere uno scatto o un ricordo della celebrità. Una cosa che si è ripetuta anche a Castellaneta, dove alcuni bagnanti, dopo averlo riconosciuto, si sono immediatamente avvicinati all’artista, accerchiandolo.

Vasco però non vuole scontentare mai nessuno e dopo aver fatto la sua nuotata quotidiana e la sua corsetta in spiaggia, ha deciso di andare dai bagnanti – tenuti a debita distanza dai bodyguard – per firmare autografi e lasciarsi fotografare. Questi momenti sono stati anche immortalati dall’artista che ha poi pubblicato un video sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove ha raccontato il suo giorno di ordinaria follia.