Vanessa Incontrada: la telefonata di Maria, il retroscena dei giudici e il suo parere sul Coronavirus

Al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” la bella attrice e presentatrice Vanessa Incontrada ha parlatto circa la sua esperienza al famoso talent show di “Queen Mary” Amici, i suoi pareri e la sua decisione a voler far parte della giuria del noto programma Mediaset di Maria De Filippi.

La Incontrada ha di fatto affermato che in realtà tutto quello che lei fa nella vita, è sempre dettato da una serie di decisioni prese con l’istinto, un sentimento che la donna usa spesso anche in ambito lavorativo; ed è stato di fatto questo il caso, dove la sua partecipazione al serale di Amici è stato dietro un sincero e frettoloso “Si” a seguito della proposta della Filippi.

Tante sono state le parole di lode di Vanessa nei confronti della De Filippi, affermando che tra loro c’è sempre stato un bellissimo rapporto di amicizia oltre che lavorativo, un ottimo feeling e tanto fisicità. Al noto settimanale infatti la Incontrada afferma: “È stata una telefonata di Maria: ‘Che dici se…’, io ho risposto subito sì. Non ci ho pensato un attimo perché io scelgo sempre le cose d’istinto. […] Tra noi c’è un rapporto di stia: non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante.“

C’è però chi, come nel caso di Javier, afferma che in realtà la Incontrada non appare preparata a sufficienza per giudicare dei ragazzi che si destreggiano dal canto al ballo, ma in realtà la donna risponde all’accusa affermando che in realtà lei da giovane aveva praticato per tanti anni ginnastica ritmica a livello agonistico, arrivando persino ai campionati Europei, e visto che la danza è un’arte molto simile alla ginnastica, può di fatto dire la sua nel ruolo di giudice. Nonostante questo però la Incontrada ha stabilito un ottimo rapporto con il resto della giuria, soprattutto con Loredana Bertè, tanto che all’ingresso in studio la donna aveva preso per mano Vanessa, entrando insieme.

In ultimo la donna si esprime riguardo la pandemia che il mondo intero sta affrontando, ossia del Covid19, affermando di non essere particolarmente preoccupata: “Non sono spaventata, purtroppo o per fortuna non ho mai avuto paura nell’affrontare le cose. Però sono incredula e mi sento impotente”.