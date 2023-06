Valerio Scanu si sposa, la data è un omaggio al padre scomparso

Valerio Scanu è pronto a coronare il suo sogno d’amore con il suo compagno, il docente Luigi Calcara. I due hanno infatti annunciato che si sposeranno questo autunno, e la data scelta per le loro nozze ha un significato particolare per il cantante sardo e per la sua famiglia.

I due si sposeranno in una unione civile il prossimo 7 settembre nella Capitale, un giorno particolarmente importante per Scanu in quanti è il compleanno del suo compianto padre, Tonino Scanu. L’uomo ha perso la vita a 64 anni nel dicembre del 2020 a causa del Covid-19, e Valerio ha voluto scegliere la stessa data per il suo matrimonio per sentire la sua presenza nel giorno delle sue nozze.

Testimoni delle nozze saranno i fratelli di entrambi e le loro migliori amiche, con parenti ed amici della coppia che si recheranno Roma per assistere alla cerimonia. La famiglia dell’ex concorrente di “Amici” arriva dalla Sardegna, mentre i parenti di Calcara vivono in Sicilia, e la Capitale è stata scelta come un punto di incontro per entrambe.

Valerio e Luigi, un docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, si sono conosciuti sui social. Pare infatti che galeotto sia stato Instagram, dove il 32enne avrebbe commentato una foto del cantante, vincitore di Sanremo col brano ” Per tutte le volte che…”, circa tre anni fa, dando inizio alla loro relazione.

Lo scorso novembre il cantante 33enne ha fatto la proposta di matrimonio al compagno in occasione del compleanno di quest’ultimo, mettendosi, come tradizione vuole, in ginocchio e chiedendo la sua mano con un anello di fidanzamento. “Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo“, disse Scanu all’epoca. “Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out“.