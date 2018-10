Valeria Marini parla della sua storia d’amore con il tentatore Ivan Gonzalez: “E’ un toro, andrò in Spagna con lui"

Valeria Marini e Ivan Gonzalez, com’è noto, si sono fidanzati: conosciutisi a “Temptation Island Vip”, hanno trasformato la loro intensa amicizia condita da coccole, grattini e baci, in qualcosa di ben diverso. Accantonata rapidamente la relazione con Patrick, la showgirl si è lanciata nella nuova relazione decisamente a capofitto.

Nel corso di “Temptation Island Vip” ha sempre sostenuto di non aver flirtato con il tentatore Ivan Gonzalez, ribadendo tale falsità anche nella puntata speciale di “Uomini e donne”. Valeria, sulle pagine di “Chi“, ha confermato la nascita della liaison: 51 anni lei, 26 lui.

La Marini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla neonata storia, ha parlato del colpo di fulmine, Ivan in spiaggia una vera visione: “Io all’inizio mi sono avvicinata a Ivan non solo per la sua bellezza, che è innegabile, ma per provocare Patrick” aggiungendo che intendeva suscitare una reazione nel suo compagno, reazione non concretizzatasi.

Valeria è rimasta immediatamente colpita dal tentatore, ricorda che le coppie stavano guardando i single che giocavano a calcio in spiaggia quando la scintilla è scoccata: travolta da una fervente eccitazione lasciò Patrick e si diresse spedita verso i ragazzi, un momento stellare di risate.

Valeria Marini pronta ad andare in Spagna

“Lì incrocio lo sguardo di ‘Ivan il terribile’ e scopro che è spagnolo. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna. Ci siamo trovati subito, mi ha saputo prendere con le risate.” La burrosa showgirl ha sottolineato che a Temptation non hanno fatto l’amore e che i momenti più eccitanti sono stati i gargarismi con il limone e la condivisione delle cotolette.

“Se sono già stata a Madrid? Frequentazione in corso. Va bene come risposta?Perché chiamo Ivan ‘toro di Siviglia’ anche se è di Madrid? Ma dai lui è comunque un toro. Andrò in Spagna da lui” ha confessato eccitata per la novità frizzante che ha sconvolto la sua vita. Valeria ha progetti grandiosi, sogna una famiglia, vuole diventare mamma, Ivan è molto giovane e del resto, ed ha sentenziato che alcuno può impedirglielo.