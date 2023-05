Urbano Cairo smentisce l’acquisizione di Mediaset: "Mi piacerebbe molto, ma è difficile"

Negli ultimi giorni “Dagospia” ha lanciato un incredibile indiscrezione in merito a Mediaset. Infatti, secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino l’imprenditore e presidente del Torino Urbano Cairo starebbe formando una cordata tutta italiana per acquistare la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. Attualmente l’altro azionista di Mediaset è la Vivendi SA, l’azienda francese guidata da Vincent Bolloré, che a oggi detiene il 23,8% della rete. Non si tratta dell’unico investimento nel nostro paese da parte della Vivendi, poiché possiede già il 23,75% di Telecom Italia.

Nel giro di poche ore “Dagospia” ha ricevuto dapprima una smentita di Manrico Lucchi, il direttore della comunicazione Fininvest e di Walter Veltroni che, secondo sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino, avrebbe ispirato Cairo nel creare questa cordata tutta italiana per cercare di acquistare le azioni di Mediaset.

Intanto Valerio Staffelli, durante l’ultima puntata di “Striscia la notizia“, ha consegnato a Urbano Cairo il Tapiro d’oro per gli orecchini di una nota marca di gioielli sfoggiati dalla sua conduttrice di punta Lilli Gruber nel programma “Otto e mezzo”, il format di approfondimento giornalistico trasmesso su LA7.

Per questo motivo Staffelli ironizza con Cairo, invitandolo a trasformare “Otto e mezzo” in un varietà, in modo da poter trarre profitti anche dalle possibili pubblicità, che di norma non è permesso in un contenitore giornalistico come quello della Gruber. In merito però il presidente di LA7 minimizza: “Ma no, dai. Noi facciamo più cose diverse, tra cui informazione e servizio pubblico”.

Ovviamente poi l’argomento si sposta sulla presunta cordata Made in Italy che sarebbe pronta ad acquistare la Mediaset, ma il presidente del Torino smentisce categoricamente questa possibilità, non nascondendo però un suo desiderio di acquistare la rete: “È un’invenzione pura. Io sono nato a Mediaset, mi piacerebbe molto, ma è difficile”. Il sito “Dagospia” però continua per la sua strada e, con un articolo pubblicato nel giro di pochi minuti, ha sottolineato come la smentita di Cairo sia stata piuttosto floscia e quindi poco convincente.