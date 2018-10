Uomini e Donne, Raffaella Mennoia non perdona Sara Affi Fella

Le accuse su Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne, si sono diffuse in tutto il web, e non solo. La ragazza è stata incolpata dal suo ex fidanzato Nicola Panico di aver avuto una relazione segreta con lui durante il trono nella trasmissione in onda su Canale 5.

Da questo momento in poi la Sara Affi Fella ha vissuto un periodo per nulla facile. A causa delle numerose offese ricevute su Instagram, per via anche della sua storia d’amore con Vittorio Parigini, si è sentita costretta a cancellare il suo profilo social e far perdere le tracce di lei. Per il momento si sa solamente che si trova insieme con la sua famiglia a Venafro.

Neanche dagli autori di Uomini e Donne l’ex tronista viene vista bene. Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, non ha ancora digerito il fatto che lei non abbia chiesto scusa negli studi di Canale 5 insieme a Nicola Panico. Con questo comportamento poco corretto, Sara Affi Fella ha completamente denigrato i “valori” della trasmissione per salvaguardare solamente il suo tornaconto.

Raffaella Mennoia su Instagram precisa che durante l’ultima intervista ha spiegato il motivo della sua ironia su Sara: “Una settimana fa ho rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, Ci tengo a precisare che la frase riferita al mio stupore della risposta del pubblico era in tono positivo. Inoltre il mio ridimensionare era un più un andare avanti e dimenticare quello che di brutto era successo”.

Il braccio destro di Maria De Filippi ci tiene a precisare che Sara Affi Fella non è stata perdonata: “Nessun passo indietro per me, ragazzi, solo tre avanti. Grazie a chi ha capito e per chi ne ha voluto fare una nuova polemica non so che dire se non problemi vostri”.