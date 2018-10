Un’altra inquilina del GF Vip 3 è innamorata di Francesco Monte: lo conferma Alfonso Signorini

Alla fine il nome sta saltando fuori. Nell’indefinibile rapporto sentimentale nato tra Giulia Salemi e Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, si è aperto un altro ingarbugliato capitolo. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, l’ennesimo scoop sta prendendo piede nel caotico mondo del gossip.

Il linguacciuto direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini, in collaborazione con l’influencer Ivano Marino, non sta lasciando spazio ai dubbi: un’altra protagonista del Grande Fratello Vip 3 avrebbe preso una sbandata per Francesco Monte, ex tronista dalla folgorante bellezza.

Prima della diretta serale di lunedì scorso, il web influencer Ivano Marino ha svelato che la protagonista femminile di questo interessante gossip sarebbe Martina Hamdy, una delle presentatrici meteo di Canale 5. Come spesso capita nei reality show, la notizia è stata inizialmente sussurrata sui social, salvo poi esser spifferata ai quattro venti da Alfonso Signorini sul suo account di Instagram.

Pettegolezzi, chiacchiere, ipotesi. Quel che è sicuro è che la meteorina Martina Hamdy, prima di iniziare la sua avventura televisiva al Grande Fratello Vip 3, si è dichiarata ufficialmente fidanzata al suo caro Poppy. Ciò nonostante, l’onniscente Alfonso Signorini insiste nell’insinuare che la 24enne di origini egiziane sia fortemente attratta da Francesco Monte.

Tra tutte le concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 3 nessuno avrebbe mai pensato alla taciturna quanto invisibile Martina Hamdy, felicemente fidanzata con il suo partner Poppy, il quale – tra l’altro – giorni addietro le ha inviato uno sdolcinato striscione aereo atto a comunicarle tutto il suo amore.

Tuttavia Alfonso Signorini sembra certo delle sue fonti e insiste nel dichiarare a gran voce che la presentatrice del meteo sarebbe segretamente invaghita di Francesco Monte. Il direttore di Chi ha assicurato, inoltre, che prossimamente intende parlare di questa presunta attrazione con i diretti interessati. Come reagirà il permaloso Francesco all’ennesima provocazione del direttore di Chi?