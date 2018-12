Una vacanza per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, è tornato il sereno!

Oggi, mercoledì 5 dicembre, in edicola, Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori, pubblica le foto della coppia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in vacanza a Roccaraso, un piccolo comune italiano in provincia dell’Aquila. I due cantanti escono da una crisi a dir poco profonda.

Per un anno sono rimasti lontani, ad un passo dalla separazione, in questo tempo l’unico motivo che li ritrovava insieme e d’accordo è stato il loro piccolo Andrea. Passata la crisi, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, sono tornati ad essere coppia affiatata.

In vacanza a Roccaraso

Qualcuno ha visto Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo passeggiare a braccetto per le strade di Roccaraso, in Abruzzo. Sembravano due piccioncini. Un quadretto da immortalare con le fotocamere che il settimanale Chi non ha voluto far mancare ai suoi lettori.

La crisi profonda è passata, sono rimasti lontani l’uno dall’altra per un anno, ma mai del tutto perchè, in comune, avevano il forte amore per Andrea, il loro figlio. Ciò che cambia, rispetto al passato, per la coppia Gigi e Anna, è un atteggiamento di riservatezza. Ora sentono di dover vivere in modo familiare e tranquillo il loro amore. Nella rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, si legge infatti: “Un amore che ora vivono con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più famigliare, in attesa di affrontare il passo più importante“

Qualche mese fa Gigi D’Alessio aveva accennato al “passo importante“, ma aveva anche chiarito che al momento avevano “altre priorità“. A tempo opportuno, quando la decisione sarà presa, verrà comunicata sui social “per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni” e ha aggiunto ciò che si dice di loro: “Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero” si legge tvzap.kataweb.it . Nella stessa occasione aveva assicurato che con Anna “va tutto benissimo“, che “il bambino cresce“, ma anche che per il momento non sono in vista né nozze né cambio di casa.