U&D, Sossio Aruta contro Gianni Sperti: "Un gran maleducato!"

Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, è stato uno dei protagonisti principali del reality Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Il calciatore, dopo il falò di confronto, ha deciso di rompere definitivamente la sua storia d’amore con Ursula decidendo di uscire dal programma da single.

Sossio, per il suo comportamento, è stato duramente attaccato dal pubblico di Uomini e Donne ma anche dagli opinionisti del programma ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nelle sue ultime dichiarazioni infatti il cavaliere si sarebbe detto stanco del pregiudizio delle persone soprattutto perchè secondo lui si sarebbe comportato al pari di Valeria Marini e Alessandra Sgolastra.

Entrambe sono state accolte in studio in maniera impeccabile e questa cosa non è andata giù all’ex cavaliere che in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine ha rivolte parole molto pesanti soprattutto per Gianni Sperti. “Un gran maleducato. Ha persino rifiutato il mio saluto. Nulla di tutto questo è giusto: sono stato ancora una volta vittima dei pregiudizi” ha infatti chiosato Sossio.

Per il momento sembra che Gianni non abbia replicato alle accuse di Sossio ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni. Nel frattempo il cavaliere si è detto pentito della sua decisione e sta tentando di tutto per farsi perdonare da Ursula e tornare nuovamente con lei anche se con scarsi risultati.

I due, infatti, anche prima della loro entrata a Temptation Island Vip non avevano un rapporto idilliaco e infatti sono riusciti a litigare anche al momento dei saluti nonostante sapessero che non si sarebbero visti per ben 21 giorni. Non ci resta dunque che attendere per vedere cosa si inventerà Sossio per riconquistare la sua bella e chissà che magari non lo aiuti la stessa Maria De Filippi con una partecipazione straordinaria al Trono Over di Uomini e Donne.