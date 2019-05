U&D, Riccardo Guanieri si sfoga dopo la rottura con Ida Platano: "Il vero amore è l’accettazione di tutto"

Tutti i grandi romantici sognano il lieto fine nelle storie d’amore, ma non sempre questo accade. Nemmeno tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i due protagonisti del trono over di “Uomini e Donne” che hanno tenuti incollati milioni di telespettatori allo schermo grazie alle loro vicissitudini amorose, è arrivato l’happy ending.

Si sono cercati, voluti e in alcuni momenti anche aspettati, ma non sono riusciti a trovare quel famoso punto di incontro che avrebbe potuto garantire il proseguo della loro storia. Sembra quindi che il finale sia scritto e che le loro strade si siano definitivamente divise.

Anche il post che in queste ora Riccardo ha pubblicato nel suo profilo ufficiale su Instagram, non sembra promettere nulla di buono. La foto che accompagna lo sfogo di Guarnieri, è uno scatto in bianco e nero che trasmette fin da subito, tristezza e malinconia.

Uomini e Donne, le parole di Riccardo Guarnieri

La frase scritta di fianco non fa che confermare queste sensazioni: “Il vero amore non è né fisico né romantico.Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà“, così esordisce un Riccardo pensieroso seduto su una panchina in un parco, con lo sguardo rivolto a terra.

Queste parole sono state prese in prestito da Kahlil Gibran, il poeta, pittore e filosofo di origini libanesi e usate da Guarnieri per provare a spiegare il suo stato d’animo e le sue intenzioni. L’uomo è stato fortemente criticato da Ida per il suo comportamento, infatti la dama gli ha rimproverato il fatto che non si sia esposto più di tanto con lei. Pur avendo deciso di tornare da lei, non ha dimostrato quell’interesse che la Platano di aspettava.

“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia.Khalil Khalil jibran #blackandwhite”, così si conclude il post di Riccardo. Vedremo se la pausa estiva di Uomini e Donne porterà consiglio e riusciranno a trovare quel famoso “punto di incontro”.