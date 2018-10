U&D Over, Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma e il suo sogno di sposarsi presto

Ormai sappiamo per certo che il rapporto tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani non è dei migliori e anche in questa nuova edizione, sembra proprio che tra le due non corra buon sangue. La Vamp infatti continua a non credere alla veridicità dei corteggiatori di Gemma dal momento che in studio sembrano susseguirsi solamente cavalieri molto più giovani della dama intenti a corteggiarla solamente per un po’ di visibilità.

Dopo l’abbandono di Giorgio Manetti infatti, oltre al ritorno di Marco Cappagli che dopo un tira e molla sentimentale ha deciso di ritornare a corteggiare Gemma, sembra che anche Rocco dopo le ultime esterne con la dama torinese abbia manifestato alcuni problemi nella frequentazione. Questo perchè secondo Tina, Gemma dovrebbe essere più selettiva ma soprattutto non dovrebbe credere molto alle parole che i corteggiatori le propinano con le loro “confessioni d’amore”.

“Gente che viene in trasmissione solo per visibilità, ma non se ne accorge” sbotta infatti l’opinionista durante un’intervista al settimanale Sono dove ha voluto anche spiegare ciò che pensa della sua acerrima nemica. “Le vanno dietro, a mio parere, soltanto per uscire su qualche giornale. E non ne faccio solo una questione d’età. Se si trovassero di fronte la Loren è un conto, ma il suo aspetto è ben diverso” ha infatti chiosato Tina.

La speranza di Gemma che ormai sono quasi dieci anni che rappresenta una delle protagoniste principali del parterre di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è comunque quella di trovare l’uomo giusto con il quale uscire finalmente dal programma. Gemma oltretutto non ha mai fatto mistero di pensare ancora alle nozze e spera un giorno di sposarsi nuovamente.

A tal proposito, una sua vecchia conoscenza ovvero il gabbiano Giorgio Manetti che, come ben sappiamo ha da poco avviato un’attività di organizzazione eventi, ha voluto lanciare una frecciatina alla sua ex Gemma. Il cavaliere infatti ha dichiarato di essere pronto ad organizzarle il matrimonio “Sono prontissimo a farlo anche se penso che sarà un evento che accadrà nel prossimo millennio” ha tagliato corto il cavaliere.