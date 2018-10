U&D Over, Gemma Galgani travolta dalle critiche del web: "Incoerente, Tina ha ragione"

Gemma Galgani, la dama torinese protagonista del parterre del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornata a far discutere e dividere il web a causa di alcuni comportamenti assunti recentemente nel corso della trasmissione, che hanno scatenato l’ira del popolo degli internauti, ricoprendola di insulti.

Non è certo la prima volta che l’ex fiamma di Giorgio Manetti – il cavaliere di Firenze che coraggiosamente ha preferito lasciare il programma per dedicarsi ad un nuovo progetto professionale – non solo non piaccia e non convinca gli opinionisti, ma anche parte del pubblico televisivo, che è stanco dei suoi continui tentennamenti.

Telespettatori in rivolta contro Gemma

A dare fastidio agli affezionati del popolare programma di Canale 5 sono stati proprio gli atteggiamenti della Galgani assunti nelle ultime puntate, cos ache ha indisposto anche la parte di pubblico che da sempre è stata con la dama, credendo in lei e sostenedola in ogni momento, specialmente contro gli attacchi della opinionista Tina Cipollari, che non perde mai occasione per prenderla in giro e fare della satira sulla sua persona.

L’oggetto del contendere insomma è l’atteggiamento che la dama torinese sta assumendo con i suoi due corteggiatori Rocco e Marco, ambiguità e tentennamenti che sembrano far dubitare ormai della sua assolutaa genuinità e trasparenza. La conoscenza con Rocco è quindi minata da quella di Marco, che per la dama è in realtà un ritorno di fiamma, nonostante avesse chiaramente espresso la volontà di chiudere con Gemma per sempre.

Invece di prendere una posizione di chiusura al riguardo, la Galgani ha deciso di lasciarlo fare, opponendo una molto debole e poco credibile resistenza, con un commento che ha lasciato tutti perplessi: “Non voglio imposizioni“. Ed è proprio questo atteggiamento a far discutere e dividere i telespettatori ed il popolo del web, che ormai sottolinea l’incoerenza in cui sembra esssere caduta la celebre protagonista del Trono Over.

Nelle ultime ore infatti si leggono sul web i commenti più disparati come: “Gemma si è sempre lamentata di Giorgio che pur stando con lei voleva conoscere altra gente e ora lei che fa? Si comporta non uguale peggio di Giorgio” – parole a cui fanno eco quelle di un altro internauta che scrive: “Criticava gli altri ora si comporta anche peggio di loro. Non vorrei dover dare ragione a Tina Cipollari quando dice che ormai ti interessa quella sedia e non l’amore“. Quale sarà ora la reazione di Gemma?