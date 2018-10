U&D, Martina Sebastiani critica la Fasone sull’aspetto fisico e affonda: "Un po’ azzardato chiamare Andrew"

Martina Sebastiani si è fatta conoscere per la sua esperienza a Temptation Island, la versione condotta da Filippo Bisciglia, che ha segnato la fine della sua storia con Gianpaolo Quarta: i due sono usciti separati dal programma e la Sebastiani ha continuato a far parlare di sé per tutta la scorsa estate, grazie alla relazione con Andrea Dal Corso, il tentatore che l’ha fatta capitolare durante il reality in Sardegna.

La storia tra i due, però, non è andata a buon fine e ora per Andrew sembrano aprirsi le porte del programma di Maria De Filippi, grazie all’interesse che ha suscitato nella tronista Mara Fasone. La ragazza, infatti, l’ha espressamente richiesto come suo corteggiatore, e lui sembra avere accettato la richiesta.

I dubbi di Martina e la frecciata al veleno per Mara Fasone

Martina Sebastiani non rimane in silenzio e decide di commentare questa nuova situazione con parole non certo lusinghiere, né per l’uno né per l’altra. Tramite una Instagram Story si rivolge direttamente alla tronista: “Mara, se tu cerchi davvero l’uomo per avere un futuro o una famiglia lo trovo un po’ azzardato chiamare a farti corteggiare da una persona che esce da un’esperienza forte”.

Con queste dichiarazioni prende due piccioni con una fava: da un lato sottintende che Mara abbia le idee un po’ confuse riguardo all’ideale di uomo che sta cercando – tesi peraltro avvalorata e sostenuta anche dalla collega di trono Tesera Langella – dall’altro lato insinua che Andrea Dal Corso non sia ancora sentimentalmente libero, e quindi dovrebbe essere sincero e rifiutare tale proposta. Subito dopo, però, afferma che non è la gelosia a spingerla a fare queste dichiarazioni, per mettere a tacere le inevitabili malelingue: “Se vi devo dire la verità, non è che mi ha dato fastidio, io avrei aspettato un po’ di più. Però quelle sono scelte, non mi ha dato fastidio“.

Ma non si ferma certo qui, arriva anche la frecciatina dritta in fronte alla Fasone per i suoi ritocchi estetici che, negli anni, l’hanno trasformata: “Dai che se vado dal chirurgo pure io l’anno prossimo vinco 20 concorsi di bellezza” e su questo, per ora, cala il sipario.