U&D, lo sfogo di Gemma Galgani dopo le foto in spiaggia: "Essere anziani non è una colpa, prendere in giro sì!"

Gemma Galgani prende la parola anche sulle pagine della rivista “Uomini e Donne Magazine” e commenta i duri attacchi che le sono stati rivolti sia da Anna Tedesco che da Barbara De Santi, durante le ultime sfilate nelle puntate del trono over. Momenti difficili per la bionda torinese che, con scelte molto coraggiose, ha dovuto difendersi dal fuoco nemico delle altre dame.

La decisione di interpretare Marilyn Monroe e la scena della conturbante alzata di abito, ha provocato il pungente commento della De Santi: “Si identifica con Marilyn perché, come lei, saltava da un letto all’altro“, parole forti a cui Gemma risponde accusando Barbara di avere una scarsa considerazione delle donne e precisa che in dieci anni di presenza nel programma, ha avuto solo 3 relazioni che si sono concretizzate in intimità: “Poche ma ricche d’amore. Spero che possa dire altrettanto anche lei“.

Uomini e Donne, Gemma Galgani risponde alle critiche

Anche la Tedesco ha avuto un forte scontro con lei a causa di una sfilata. Il tutto succede perché in studio, Gianni Sperti compreso, non si sono trovati d’accordo con la vittoria di Anna, reputando l’abito di Gemma più meritevole.

Anna non ha voluto che si rivotasse e ha cominciato ad inveire contro la sua sfidante precisando di aver scelto un tema adatto a lei, e non uno che l’avrebbe messa in seria difficoltà come per esempio, una sfilata in costume da bagno. Gemma ora, sulla rivista di Uomini e Donne, le risponde: “Anna, essere anziani non è una scelta, ma una condizione fisica che comporta ruga e pelle non più tonica! Mancare di rispetto verso chi è anziano, invece, è una scelta“, precisando che la Tedesco ha implicitamente offeso tutte le persone di una certa età.

Infine, impossibile non commentare le foto uscite sulla rivista “Nuovo” che la ritraevano in bikini sulla spiaggia. Gemma precisa che non ha notato i paparazzi, ma anche se li avesse visti non avrebbe cambiato le sue abitudini e si sarebbe comportata allo stesso modo. Rivela poi di essere rimasta sorpresa guadando le foto: “Non sapevo di avere un buco nella pancia!“. E sugli attacchi che le ha rivolto la Cipollari a tal proposito, risponde con un serafico: “Ho quasi settant’anni! Vedremo come ci arriverà lei!“.