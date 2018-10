U&D, Costantino Vitagliano potrebbe ritornare come cavaliere del Trono Over

Gli ultimi tempi non sono stati di certo rosei per l’ex tronista Costantino Vitagliano che, dopo essere stato un concorrente lampo del Grande Fratello Vip 2, ospite da Silvia Toffanin ha raccontato di essere distrutto psicologicamente per la morte della madre. La confessione rilascita proprio a Verissimo ha commosso moltissimo gli utenti e i telespettatori da casa nonchè la stessa Toffanin che ha mostrato ancora una volta la sua empatia.

Nelle ultime ore però Costantino è stato il protagonista di una clamorosa indiscrezione che se fosse vera sarebbe veramente una sorpresa per tutti i suoi fan. Secondo il settimanale Spy infatti pare che Maria De Filippi abbia voluto contattare direttamente l’ex tronista per proporgli di tornare nel parterre di Uomini e Donne come cavaliere del Trono Over.

Costantino avrebbe deciso di pensarci su sorpreso di questo invito da parte di Queen Mary ma anche convinto di poter dare una risposta definitiva solamente fra un paio di giorni. Sicuramente il suo ritorno in trasmissione sarebbe cosa gradita al pubblico femminile che in tutti questi anni ha continuato a seguirlo e visto che oggi Costantino è single, non ci sarebbe nulla di male ritornare come cavaliere over.

In fin dei conti sembra proprio che questa sia l’edizione dei vecchi cuori infranti in quanto sia Barbara De Santi che Nino Castanotto hanno deciso nuovamente di ritornare in trasmissione per cercare la persona della loro vita. Insomma dopo l’abbandono di Giorgio Manetti sicuramente Costantino Vitagliano renderebbe più interessante il trono Over considerando che anche alcune dame paiono essere insoddisfatte dei cavalieri presenti.

Chissà cosa dirà l’opinionista Tina Cipollari di questa new entry considerando il fatto che è una vecchia conoscenza e all’epoca di Alessandra Pierelli, i due non erano molto in sintonia. Forse lo convincerà a corteggiare Gemma Galgani visto che si è detta pronta a nuove conoscenze nonostante abbia Rocco dalla sua parte.