Twitter sospende l’account di Daniele Dal Moro

In questi giorni Daniele Dal Moro, ex tronista di “Uomini e Donne” e concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, si è dato alla pazza gioia sui social network. Infatti ha pubblicato svariati tweet piuttosto furiosi dapprima contro i suoi fan, in cui li accusa di aver causato la sua squalifica nel reality condotto da Alfonso Signorini, e poi contro il giornalista Alessandro Rosica.

Partendo dall’inizio, i primi battibecchi sono nati dopo che alcuni fan degli “Oriele” hanno inviato ad Oriana Marzoli degli screen in cui si vede come Daniele abbia iniziato a seguire una ragazza per poi mettere dei like sotto alle sue foto, anche piuttosto vecchie, con il motivo di attirare la sua attenzione.

L’ex tronista, oltre a smentire categoricamente questa ipotesi, ha iniziato a sbroccare contro i suoi fan: “Il follow l’ho tolto perché, come sempre per colpa vostra, Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io. Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sempre sarà il male delle coppie“.

Uno sfogo che sulla carta ci può stare, poiché resta comunque poco carino interferire in una relazione amorosa anche se molto social come la loro, ma nei confronti di Daniele ci si può recriminare i toni utilizzati per parlare con i suoi fan. Svariati utenti poi, come riporta testualmente il sito “361 Magazine“, gli hanno iniziato a rinfacciare di aver passato delle vacanze in un hotel a cinque stelle di Venezia con i soldi dei suoi fan.

Qui, preso dalla rabbia, continua a inveire contro tutti: “Vacci tu testa di ca**o. Che io ho i soldi per andare dove voglio, quando voglio. E non ho bisogno di elemosinare niente da nessuno. Date i soldi in beneficenza e non mi scassate la min***a”. Le tensioni però non si sono calmare poiché, con il passare delle ore, Daniele ha iniziato a prendersela anche con Alessandro Rosica, conosciuta sul web con l’alias di “Investigatore Social”, per alcuni gossip del passato. Al momento però, proprio a causa di questa sua rabbia su Internet, ha ricevuto un ban su Twitter per aver violato le regole.