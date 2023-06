Turista rischia di annegare per raggiungere lo yacht di Leonardo DiCaprio

Sono passati oltre 25 anni da quando quella che fu battezzata la “Leonardo DiCaprio Mania” investì il pubblico mondiale, rendendo la star del “Titanic” l’idolo delle teenager di tutto il pianeta e facendolo diventare l’oggetto dei desideri di tutte le adolescenti. Nonostante il passaggio degli anni, la star americana sembra non aver perso il proprio fascino, dato che una turista ha rischiato la vita per cercare di raggiungerlo.

Il fatto è avvenuto in Versilia nel corso del fine settimana appena concluso. L’attore di “Wolf of Wall Street” si trova da diversi giorni in vacanza in Italia in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici, tra i quali il collega ed amico d’infanzia Tobey Maguire, ed ha trascorso diverso tempo in Toscana, visitando anche Firenze e la Galleria degli Uffizi.

Nel corso delle sue vacanze italiane, la star si trovava ospite presso uno yacht ormeggiato a largo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Quando ha scoperto della presenza dell’attore nelle vicinanze, una turista spagnola, il cui nome e la cui età non sono state rese note al pubblico, ha deciso di tentare di raggiungere DiCaprio.

La donna ha quindi iniziato a nuotare nel mare della Versilia, arrivando fino alle boe. Poco dopo averle superate, ha però accusato un malore, e sono dovuti intervenire i bagnini di uno stabilimento balneare locale per soccorrerla e riportarla in riva. All’intraprendente fan è stata riscontrata una leggera ipotermia, ed è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Sul web c’è già chi ironizza che la donna abbia rischiato di mettere in scena nella vita reale la celebre scena del “Titanic”, nella quale il personaggio di DiCaprio Jack Dawson perde la vita proprio per ipotermia nelle ghiacciate acque dell’oceano, per salvare la vita alla sua amata Rose.