Trovati i resti dell’attore Julian Sands, scomparso 5 mesi fa durante un’escursione

A pochi giorni dal ritrovamento di alcuni resti umani nella zona nella quale era stato visto per l’ultima volta, è stato ufficialmente confermato il decesso di Julian Sands. L’attore britannico 65enne era scomparso lo scorso 13 gennaio mentre faceva un’escursione sul Monte Baldy in California.

Martedì il dipartimento dello sceriffo di San Fernando ha confermato che i resti trovati dagli escursionisti ricreativi nell’area del Monte Baldy durante il fine settimana sono quelli di Sands. “Il processo di identificazione per il corpo situato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni, di North Hollywood. La modalità del decesso è ancora sotto inchiesta, in attesa di ulteriori risultati dei test “, ha dichiarato in una nota il Dipartimento dello sceriffo-Coroner della contea di San Bernardino.

“Vorremmo estendere la nostra gratitudine a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per cercare di localizzare Mr. Sands”, conclude il comunicato. Le autorità hanno anche condiviso una dichiarazione su Twitter della famiglia Sands, in cui hanno affermato di essere “profondamente grati ai team di ricerca e ai coordinatori che hanno lavorato instancabilmente per trovare Julian” negli ultimi cinque mesi.

L’attore britannico è famoso per i ruoli in film come “Camera con vista” del 1985, nel quale recitò a fianco di Helena Bonham Carter e Maggie Smith, “Via da Las Vegas” del 1995 e “Ocean’s Thirteen” del 2007. In televisione, Sands ha lavorato in “Smallville“, “24” ed “I Medici” e ha prestato la sua voce alla serie animata “Jackie Chan Adventures”.

In passato era stato sposato con la giornalista Sarah Sands, con la quale condivideva il figlio Henry. Ha poi sposato l’autrice Evgenia Citkowitz nel 1990 e hanno avuto le figlie Natalya e Imogen. “Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come un meraviglioso padre, marito, esploratore, amante del mondo naturale e delle arti, e come artista originale e collaborativo“, ha commentato la sua famiglia.