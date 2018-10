Tra Brigitte e Macron è bufera: gli sfoghi della donna “fanno tremare le mura dell’Eliseo”

Quello di Emmauel Macron è decisamente un momento no. Il suo continuo crollo di popolarità mette a dura prova la tenuta del governo che perde per strada pezzo dopo pezzo. Il leader di En Marche! cerca di volta in volta di tamponare l’emorragia, ma tenere compatto l’esecutivo si sta dimostrando un compito sempre più difficile.

Il popolo francese, sempre meno disposto ad appoggiarlo, non perde occasione per criticarlo. A renderlo particolarmente inviso ai suoi concittadini sono le spese pazze. L’esempio più lampante rimane il recente acquisto di un servizio di piatti da mezzo milione di euro.

Sperperi e agi non possono che renderlo poco gradito anche ai suoi stessi elettori. Ma a criticarlo ci sarebbe anche la moglie Brigitte, molto preoccupata per la situazione che si sta venendo a creare. Secondo quanto rivelato da Le Parisien, la moglie “gli si rivolge in privato, spesso in modo rude”. Il quotidiano arriva addirittura a sostenere che le burrascose sfuriate della premier dame facciano tremare i muri dell’Eliseo.

Una persona a lei molto vicina, ha confessato che la donna è esausta delle continue provocazioni dei media, che non perdono occasione per tirare in ballo la differenza di età con il marito. Come se non bastasse, le recenti dimissioni del ministro dell’Interno Gerard Collomb hanno sollevato l’ennesimo polverone mediatico. Molto vicino a Brigitte, l’ex ministro veniva considerato un protetto della moglie del presidente.

Le dimissioni sono poi arrivate nel momento in cui era appena sbollito lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il consigliere filmato mentre manganellava gli studenti insieme con la polizia. Macron non ha potuto far altro che sollevarlo dall’incarico, ma passato l’imbarazzo, si è diffusa la notizia che i due fossero addirittura amanti. Il Presidente ha così dovuto ribadire non solo di non essere gay, ma soprattutto di non aver consegnato i codici nucleari al suo fedelissimo. Ovviamente Brigitte non ha ben gradito l’ondata di fake news che stanno screditando l’immagine del marito, anzi, avrebbe già pensato come vendicarsi di coloro che hanno diffuso le voci della sua presunta omosessualità. Nel frattempo però è diventata intrattabile con chiunque le capiti a tiro, Macron in primis.