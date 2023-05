Totti, tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi spunta una terza donna

Francesco Totti continua ad essere il fulcro del gossip, persino dopo la sua separazione da Ilary Blasi. Secondo una voce che circola, rivelata da The Pipol, l’ex capitano della Roma avrebbe intrattenuto una serie di messaggi con una naufraga dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, il popolare programma in onda su Canale 5, condotto proprio dalla sua ex moglie. Questi scambi di messaggi si sarebbero verificati prima che Totti decidesse di concludere la sua relazione con la bionda conduttrice, per intraprendere una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi.

Prima che Francesco Totti decidesse di porre fine alla sua relazione con l’ex moglie Ilary Blasi, per iniziare una nuova avventura con Noemi Bocchi, sembra che l’ex calciatore abbia scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Chi sarà? Non è la prima volta che il nome di Totti finisce al centro di un reality show: lo scorso inverno ha fatto molto parlare di sé per una chat con Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip.

Quest’ultimo flirt di Totti sembra aver alimentato ancora di più le voci e le speculazioni sulle sue relazioni dopo la separazione. Il fatto che la sua ex moglie, Ilary Blasi, conduca il programma in cui la naufraga è coinvolta, aggiunge un tocco di pepe a questa vicenda. Nonostante la fine del loro matrimonio, sembra che entrambi continuino ad avere una vita sentimentale molto intensa.

I fan dell’ex capitano giallorosso sono divisi riguardo a questa notizia. Mentre alcuni sostengono che Totti abbia il diritto di vivere la sua vita come preferisce, altri sono delusi dal suo comportamento e ritengono che dovrebbe mantenere una certa riservatezza dopo la fine del suo matrimonio mediatico con Ilary Blasi.

L’attenzione dei media su Francesco Totti sembra non diminuire nemmeno dopo il suo ritiro dal calcio. L’ex campione è ancora un personaggio molto seguito e ogni sua mossa viene scrutata con attenzione da giornalisti e appassionati di gossip. La sua vita privata continua a essere fonte di speculazioni e curiosità, e Totti si trova ancora al centro del vortice mediatico, dimostrando che il suo fascino e la sua popolarità rimangono intatti nonostante i cambiamenti nella sua vita personale.