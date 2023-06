Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato: importante differenza di età

Tommaso Zorzi è di nuovo fidanzato. Archiviata la storia d’amore con il ballerino Tommaso Stanzani, l’influencer appare felice e innamorato. A lanciare la notizia ci ha pensato il magazine Chi, con tanto di foto. L’attuale compagno di Zorzi è Andrea Incontri. Lui è il direttore creativo di Benetton e tra i due ci sarebbero ben ventiquattro anni di differenza. Tommaso ha ventotto anni mentre Incontri ne ha cinquantadue.

L’età per la coppia non conta, di fatti non sembra essere affatto un problema. Stando alle notizie emerse, i due si vedrebbero assiduamente da un mese. A documentare una loro serata ci hanno pensato i paparazzi di Chi. Dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi in Puglia, Tommaso e Andrea sono rientrati a Milano. Un breve pit stop a casa per cambio d’abito e poi dritti a cena a Casa Cipriani.

Sebbene siano arrivati insieme a bordo di uno scooter, i due hanno deciso di entrare in hotel separati. Zorzi è entrato per primo, a seguirlo, poco dopo, Incontri. Una volta terminata la cena, la coppia è uscita insieme dall’hotel e non più separata come quando è entrata. I motivi alla base di questo gesto restano ignoti. La coppia è apparsa serena e spensierata. Dopo la breve vacanza in Puglia, i due si sono trattenuti a Milano.

Andrea Incontri, il nuovo compagno di Tommaso Zorzi è uno stilista e architetto. Nato nel 1971 a Mantova, Andrea dal 2022 è direttore artistico di Benetton. Su Zorzi invece le informazioni dilagano. Dopo aver partecipato e vinto il “Grande Fratello Vip 5”, Tommaso si è dato alla televisione. Di recente è stato giudice a “Drag Race Italia” dove però non è stato confermato per la prossima stagione.

In cantiere per l’influencer sembrerebbero esserci nuovi progetti. Ciò che è certo, al momento, è che Zorzi sta vivendo una nuova storia d’amore con Andrea Incontri. Se dal punto di vista professionale il futuro è top secret, dal punto di vista sentimentale le informazioni sono più nitide. Archiviata la relazione con Stanzani, il cuore di Zorzi è tornato a battere.