Tommaso Zorzi ad "Amici": l’influencer svela tutta la verità

Terminata l’avventura nella casa del “Grande Fratello Vip” 5 e dopo aver trionfato, Tommaso Zorzi continua ad essere sulla bocca di tutti. L’influencer ha ripreso in mano la propria vita, dopo quasi 6 mesi di reclusione. Per il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e per come si è mostrato Zorzi, in molti hanno pensato che il suo futuro lavorativo all’interno della televisione fosse in qualche modo già delineato.

Nelle ultime ore è circolata la notizia che Tommy avrebbe preso parte al serale di “Amici”, nelle vesti di giudice. D’altronde, lo stesso ex gieffino ha da sempre manifestato un debole nei riguardi di Maria De Filippi e il grande desiderio di poter lavorare con lei. Già quando l’influencer era chiuso nel bunker di Cinecittà, aveva ricevuto una sorpresa da Queen Mary.

Lui si era detto pronto a fare anche le fotocopie per lei e adesso, si è vociferato che invece per Zorzi, Maria avesse in serbo qualcosa di ben più grande. A ciò, si è aggiunto il fatto che il vincitore del GF Vip non fosse presente all’ultima puntata di “Live- non è la D’Urso” e così, nell’ambiente del gossip è serpeggiato che ciò fosse dovuto al veto che la De Filippi avrebbe imposto alla D’Urso e di cui tutti ne parlano.

Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza sulla faccenda ci ha pensato lo stesso Zorzi. L’indiscrezione è stata lanciata da “Il Messaggero” e Tommy, leggendo l’articolo è intervenuto. L’influencer ha sorvolato la parte sulla D’Urso e si è invece soffermato su quella che lo vedrebbe giudice ad “Amici”. Attraverso il proprio profilo Instagram, il vincitore del GF Vip ha raccontato tutta la verità, ammettendo di non aver ricevuto alcuna chiamata dalla De Filippi.

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice ad “Amici”. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!“, ha scritto Zorzi. Nel mentre, Stefania Orlando e Francesco Oppini sono entrati a far parte della scuderia di Lazzaro Fantasia, talent manager che segue proprio Zorzi. Che ci sia qualcosa all’orizzonte che vede coinvolti i tre amici? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.