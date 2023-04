Tommaso Stanzani parla della rottura con Tommaso Zorzi: "Lo amo ancora, non voglio perderlo"

Le voci su una presunta rottura tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono circolate da mesi, ma entrambi hanno cercato di evitare l’argomento. Un indizio per molti decisivo che confermava questa ipotesi è stato quando l’ex volto di “Amici di Maria De Filippi” era stato beccato da un fan a baciarsi con un altro ragazzo in una discoteca milanese.

Tommaso Zorzi, interpellato su questo argomento dai suoi fan, ha chiesto ai follower di cambiare argomento e cercare di focalizzarsi più sulla propria vita privata. Il vincitore quindi aveva fatto capire che le cose non stessero andando nel verso giusto, ma aveva deciso di non confermare le voci.

Lo stesso atteggiamento è stato tenuto da Tommaso Stanzani che, verso il mese di novembre 2022, invita i suoi fan a parlare più della sua sfera lavorativa: “Buongiorno a tutti! Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti”.

Le prime parole di Tommaso Stanzani su Tommaso Zorzi

Dopo tanti tira e molla, Tommaso ha deciso di parlare definitivamente della sua rottura con Zorzi. In una recente intervista rilasciata al programma “Ciao maschio“, il format in onda su Rai 1 che vede la conduzione dell’ex politica Nunzia De Girolamo, il ballerino di “Viva Rai2!” è andato più nello specifico su questa faccenda.

Il ballerino pare avere ancora un bel pensiero nei riguardi del suo ex: “Non c’è mai stato quel distacco di non ti parlo mai più, stai lontano da me no, io penso che l’amicizia quando finisce una relazione può rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, certo l’amore è cambiato, come penso sia lo stesso per lui. Lui di sicuro rimarrà una persona importante per me, non voglio perderla sotto questo punto di vista“.