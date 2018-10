Tina Cipollari smentisce la multa e attacca: "Basta bugie sul mio conto"

Tina Cipollari, la nota opinionista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, in cui smentisce categoricamente lo scoop del settimanale di gossip Nuovo, secondo cui sarebbe stata fermata dalla Polizia per non aver rispettato il codice della strada.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione delle foto di Tina intenta a tergiversare con gli uomini delle forze dell’ordine, l’opinionista si è affrettata a chiarire quanto accaduto una volta e per tutte, ma anche a lanciare un appello affinché si smetta di pubblicare queste continue bugie e false indiscrezioni sul suo conto.

La verità di Tina Cipollari

La protagonista per eccellenza di “Uomini e Donne” ha attaccato il settimanale Nuovo, che ha diffuso le foto di Tina furiosa con un poliziotto. Ma come sempre accade nelle cose della vita, uno scatto può essere interpretato in modi diversi, ecco perché Tina ribalta completamente la versione del settimanale “Nuovo” dicendo a “Radiochat.it”: “Non ho mai preso una multa per eccesso di velocità o per non avere rispettato uno Stop“.

La Cipollari poi aggiunge: “smentisco categoricamente quello che ha scritto Nuovo e sono stufa delle bugie che questo settimanale scrive sul mio conto” – poi prosegue con delle precisazioni al riguardo – “Quelle foto risalgono a luglio scorso. Mi trovavo a Fregene con mio figlio Mattias e stavo discutendo con lui riguardo l’opportunità o meno di guidare le Minicar da soli con il semplice foglio rosa. Mio figlio asseriva che fosse possibile“.

Insomma, secondo la versione di Tina dunque la multa e la violazione del codice della strada sarebbero solo delle mere invenzioni per gettare delle ombre sul suo personaggio, che è già preso ampiamente di mira dai tanti fan della dama di “Uomini e Donne” Gemma Galgani. Tina prosegue la ricostruzione dei fatti non negando di aver avuto quell’incontro con la Polizia, spiegando: “Non riuscendo a convincerlo, mi sono fermata ad un posto di controllo della Polizia e ho chiesto agli agenti di spiegare a mio figlio cosa recitasse il codice della strada a riguardo“.

Tina dunque non solo smentisce di aver preso una multa, ma di avere sempre avuto il massimo rispetto per le forze dell’ordine, con cui non sembra abbia mai avuto alcuna discussione.