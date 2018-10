Tina Cipollari multata: la polizia la ferma e lei va su tutte le furie

Bruttissima disavvenura per Tina Cipollari che oltre ad essere un vulcano cariso di energia all’intrerno del parterre di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, sembra essere un tornado anche al di fuori delle telecamere. La Vamp infatti oltre e voler far prevalere le sue ragioni sulla dama torinese Gemma e gli altri cavalieri del programma, sembra che anche nella vita di tutti i giorni non sia da meno.

Il settimanale Nuovo, infatti, è riuscito ad immortalare Tina mentre discute animatamente con alcuni agenti della polizia e, da quanto si evince la bionda opinionista vuole far valere le sue ragioni a tutti i costi. Insomma dopo Belèn Rodriguez multata la scorsa settimana anche Tina Cipollari è incappata in un‘infrazione del codice della strada.

Purtroppo da quanto si evince dal giornale stesso, le proteste di Tina Cipollari non sono riuscite a convincere i poliziotti che, stando a quanto riportato da Nuovo sono stati addirittura irremovibili. Le foto oltretutto mostrano uno degli agenti intento a controllare i documenti dell’opinionista ma ad oggi non è stato ancora reso noto il motivo per il quale la vamp è stata fermata.

Forse lo sapremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne dove la stessa è solita raccontare le sue disavventure di vita quotidiana e riderci su come sempre. In tanti, in queste ore, si sono chiesti quale sarà stata la reazione della sua acerrima nemica Gemma a questo piccolo incidente visto che tra le due non corre buon sangue nemmeno in questa nuova edizione.

Multe a parte sembra però che per l’opinionista questo sia un bellissimo periodo soprattutto in amore dal momento che sembra essere felicissima assieme al suo fidanzato Vincenzo. I due sono stati spesso immortalati insieme anche durante questa estate 2018 e, nella sua ultima intervista, Tina Cipollari ha svelato di essere molto innamorata.